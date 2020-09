Perry Mason, la recensione del terzo episodio della serie tv

Leggi la recensione del terzo episodio della prima stagione di 'Perry Mason', in onda su Sky Atlantic ogni venerdì alle 21.15 (la serie è disponibile anche on demand e in streaming su NOW TV) - OVVIAMENTE CI SONO SPOILER PER CHI NON HA ANCORA VISTO L'EPISODIO

Il secondo episodio di Perry Mason si concludeva con una vera e propria “bomba”: l’arresto durante il funerale di Charlie della sventurata Emily (Gayle Rankin) in seguito alla pubblicazione delle lettere indirizzate al suo amato George Gannon. La nuova puntata si apre da qui, con Maynard Barnes (Stephen Root) ed E.B. (John Lithgow) impegnati a pavoneggiarsi con i giornalisti e a propagandare la rispettiva versione dei fatti: da un lato che la donna sia un mostro capace di rapire e uccidere il proprio figlio per soldi, dall’altro che la sua unica colpa consista nell’essersi innamorata della persona sbagliata. In questo vero e proprio show mediatico, di fronte al quale anche Perry Mason (Matthew Rhys - FOTO ), che pure ha consegnato le lettere in questione, sembra avere i suoi dubbi, Emily non è altro che “carne da macello” a uso e consumo dell’opinione pubblica.

E.B. porta Matthew (Nate Corddry) in carcere da Emily e cerca di istruire i due coniugi circa il comportamento da tenere in tribunale, ma in breve il marito, che sobbolle dopo aver scoperto dell’infedeltà di lei, esplode, tanto da accusare la moglie di essere effettivamente responsabile, con il suo comportamento, della morte di Charlie. Perry e Pete (Shea Whigham) continuano a indagare, tra l’obitorio e una bevuta al bar, e il primo si reca al commissariato per prendere visione del rapporto dell’agente Drake (Chris Chalk) sull’uccisione dei rapitori. Dopo l’intervento di Ennis e Holcomb (Andrew Howard ed Eric Lange), però, il rapporto in questione risulta a dir poco “striminzito”. Mentre il primo tentativo di convincere il poliziotto a collaborare cade nel vuoto, il secondo procura addirittura a Mason un paio di pugni ben assestati: il motivo di tanta reticenza sta nella visita di Ennis a Drake mentre questi sta facendo la spesa al mercato con la moglie incinta, al termine della quale il detective corrotto allunga alla coppia dei soldi extra “in segno di amicizia”.

approfondimento

La prima udienza in tribunale rischia di andare a rotoli quando Emily in un primo momento sembra dichiararsi colpevole, salvo poi ritrattare a una seconda domanda del giudice. Come se non bastasse, il giudice accoglie la richiesta di Maynard Barnes di fissare la cauzione dell’imputata a 25mila dollari, una cifra davvero ragguardevole per l’epoca. Per E.B. si tratta di un’autentica debacle. Perry e Della (Juliet Rylance - FOTO) litigano a proposito della decisione di consegnare le lettere di Emily. Per fortuna, a consolare il detective ci pensa il suo amico Pete, che gli rivela come George Gannon lavorasse in un casinò di loro conoscenza.



Mason approfitta di un appuntamento galante con Lupe (Veronica Falcón) per recarsi al casinò in questione a fare alcune domande: scopre così che George si è licenziato di punto in bianco, dopo una serie di farneticazioni a carattere religioso. In principio la “fiamma” di Perry non prende bene questa confusione fra lavoro e svago, ma finisce per perdonare il suo accompagnatore. Sorella Alice va a trovare Emily e la consola, confidandosi e facendole intendere di non essere poi così diversa da lei. Addirittura si espone, difendendo la donna dagli attacchi verbali delle altre carcerate. Al suo ritorno a casa, la predicatrice dovrà però ancora una volta fare i conti con la madre. Per fortuna Emily ha un’altra “santa in paradiso”: si tratta di Della, che viene a trovarla proprio quando Ennis e Holcomb l’hanno rinchiusa in uno stanzino per farla confessare “a modo loro”. L’agguerrita segretaria di E.B. minaccia conseguenze serie per quella violazione dei diritti della detenuta.