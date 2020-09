2/15 HBO

Perry Mason, episodio 4: Preoccupati per lo stato psicologico di Suor Alice, Baggerly e gli altri membri anziani prendono il controllo della congregazione. Perry chiede aiuto a Pete e a Virgil per mettere insieme un piano. E.B. usa le nuove informazioni in suo possesso per mettere pressione su Barnes: l’obiettivo è far cadere le accuse, così Emily finalmente potrà uscire di prigione. Ma non sarà facile. Della, comunque, è ancora assolutamente convinta della sua innocenza. Il detective Ennis fa un incontro decisamente inaspettato.

