Yellowstone 2, la trama della nuova stagione della serie tv

E' tempo di tornare nel Montana, è tempo di tornare nel selvaggio West: è tempo di sedersi comodi sul divano e gustarsi la seconda stagione di Yellowstone. Nei nuovi episodi vedremo un John Dutton (Kevin Costner) sempre più consapevole che il suo tempo su questa Terra sta per finire e dunque sempre più determinato a fare in modo che il suo regno non si dissolva dopo la sua morte.

Con Jamie (Wes Bentley) fuori dai giochi – ma non per molto, sicuramente l’avvocato di famiglia proverà a riavvicinarsi al padre e ai fratelli, perché il loro legame, per quanto malato, è troppo forte – e con Beth (Kelly Reilly) non propriamente intenzionata a rimanere in eterno nel Montana, toccherà a Kayce (Luke Grimes) caricarsi sulle spalle il fardello dell’eredità da portare avanti. Il punto è: accetterà di farsi carico di un impegno così oneroso, col rischio di farsi completamente plasmare da suo padre, oppure sceglierà la libertà e la sua famiglia? E Rip Wheeler (Cole Hauser) come la prenderà? Riuscirà a mettere da parte il suo orgoglio per il bene del ranch e per mantenere la parola data a John?