Il 15 luglio è stata presentata in anteprima, negli Stati Uniti e nel Regno Unito, la serie tv distopica “Brave New World”, adattamento dell'omonimo romanzo del 1932 di Aldous Huxley. Ambientata in un'immaginaria New London attorno al 2540, racconta una società utopica che ha raggiunto la pace e la stabilità attraverso il divieto della monogamia, della privacy, del denaro, della famiglia e della storia stessa