Demi Moore sarà nel cast di "Songbird", il primo film sulla pandemia

L’attrice americana insieme a Craig Robinson, Paul Walter Hauser e Peter Stormare sono stati scelti per entrare nel cast di Songbird, il thriller pandemico prodotto da Michael Bay. Le riprese cominceranno con ogni probabilità nel prossimo mese di luglio

Demi Moore sarà una delle protagoniste di un film, ancora in preparazione, sulla pandemia ( aggiornamenti ). La notizia, rimbalzata dagli Stati Uniti e più precisamente da Los Angeles, ci informa che si tratterà di un thriller e si intitolerà Songbird. Nel cast anche Craig Robinson, Paul Walter Hauser e Peter Stormare. Il film sarà prodotto da Michael Bay e le riprese inizieranno già dalle prossime settimane, naturalmente con

La trama

Songbird che dovrebbe vedere dietro la macchina da presa Adam Mason che ha scritto la sceneggiatura insieme a Simon Boyes, dovrebbe ambientarsi in un futuro molto prossimo (due anni) in cui tutto il genere umano è ancora alle prese con la pandemia e un virus che continua a mutare. Nuovi e frequenti lockdown costringono la gente a rimanere a casa, isolata e in solitudine.