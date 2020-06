4/10 ©Getty

Thomas è interpretato da Luca Lionello, attore e doppiatore romano. Ha esordito al cinema nel 1986 in “Diavolo in corpo” di Marco Bellocchio. Ha recitato in “Paprika” di Tinto Brass, così come ne “La passione di Cristo” di Mel Gibson.

