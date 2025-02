Milano Fashion Week, la sfilata di Etro Autunno/Inverno 2025-26

Mai uguale a sé stesso, tuttavia, sempre riconoscibile il mondo di Etro, una materia da plasmare in modi sempre diversi, sfruttando la gamma pressoché infinita di combinazioni offerta dai codici stilistici del brand.

Marco De Vincenzo incastra piani temporali diversi per giungere al nucleo della creazione, un magma incandescente che esplode in passerella in una parata di look sofisticati, opulenti, coloratissimi



A cura di Vittoria Romagnuolo