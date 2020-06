Curon, 5 curiosità sul paesino in Alto Adige della serie Netflix

È famoso per il suo paesaggio da cartolina: un campanile solitario che emerge al centro di un lago su uno sfondo montanaro. Sembrerebbe l’effetto di una calamità naturale, ma non è così. Ecco le cose da sapere sul luogo protagonista della serie tv disponibile dal 10 giugno

Un paesaggio da cartolina, con un campanile che spunta dalle acque del lago con le montagne sullo sfondo. Curon è un paese in provincia di Bolzano, vicino al confine tra il Trentino Alto Adige e l’Austria. Ed è il luogo in cui è ambientata la nuova serie italiana prodotta da Netflix, disponibile dal 10 giugno . Ecco 5 curiosità e cose da sapere su questo caratteristico e unico paese altoatesino.

Come è finita sott'acqua

L’allagamento della cittadina di Curon non è avvenuto per cause naturali, ma è stato voluto per costruire una diga. Dopo la fine della Seconda guerra mondiale, lo Stato decise di realizzare la struttura proprio nel punto in cui sorgeva il paesino. Un progetto completato nell’estate del 1950 che avrebbe prodotto energia elettrica per tutto il Nord Italia.