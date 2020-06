Tredici: al via la quarta stagione, tra segreti e bugie

Dal 5 giugno 2020 è online la nuova stagione di “Tredici”. Si tratta della quarta, l’ultima, che andrà a concludere il percorso narrativo avviato nel 2017. Tanto è cambiato da allora, dallo scalpore generato dai temi delicati trattati dallo show, che aveva al tempo come protagonista Katherine Langford, che ha poi salutato il cast al termine della seconda stagione.

Da allora la trama ha seguito un altro percorso, continuando però a mostrare le grandi difficoltà degli adolescenti odierni, mescolando il tutto con un pizzico di thriller. Dieci gli episodi disponibili su Netflix, così come sul decoder Sky Q, per gli abbonati. Tre in meno rispetto alle precedenti annate.

Ecco il cast:

Dylan Minnette

Brandon Flynn

Justin Prentice

Alisha Boe

Christian Navarro

Miles Heizer

Devin Druid

Ross Butler

Timothy Granaderos

Anne Winters

Steven Weber

Brenda Strong

Amy Hargreaves

Grace Saif

Gary Sinise

JanLuis Castellanos

Tredici 4, la trama

Ecco alcune anticipazioni della quarta stagione di “Tredici”, che potrebbero rivelare dettagli sulla terza stagione. Attenzione dunque, spoiler alert per chi non avesse ancora recuperato tutta la serie fino a oggi.

I protagonisti dovranno fronteggiare il peso della propria coscienza, avendo incastrato per omicidio un innocente. Qualcuno però sembra sapere la verità su Monty. A scuola appare una scritta inequivocabile, che sostiene come il giovane sia stato incastrato. A rendere il tutto molto più complesso, come i fan sanno, è la morte di Monty in carcere, impiccato in cella.

I ragazzi dovranno di certo fare i conti con Winston, che non si arrende all’idea che qualcosa di losco ci sia sotto l’arresto. Era molto legato alla vittima ed è pronto a indagare. Sarà l’anno dell’addio per gli attori, i cui personaggi sono pronti a diplomarsi alla Liberty High School, dopo anni molto difficili.

Dovranno però riuscire a restare uniti, nonostante le mille pressioni. I segreti aumentano e difendere il gruppo stavolta potrebbe diventare eccessivo per qualcuno di loro. Sguardo puntato ovviamente su Clay che, insieme a Tony, ha sventato un possibile attentato a scuola. Lo sceriffo ha però scoperto dei fucili ed è ora intenzionato a capire cosa stia accadendo.

Ancora un segreto da custodire per Clay, la cui salute mentale sarà al centro del racconto di “Tredici 4”. Il peso che porta sulle spalle da anni sta diventando eccessivamente opprimente. Riuscirà ancora a tenere stretto a sé tutto il sapere celato di questi anni? È questa la domanda cui la quarta stagione intende dare risposta. Un mistero dietro l’altro, misto a un gran senso di colpa, ovvero una minaccia costante alla sua salute mentale.

Tredici 4, è la fine?

La quarta stagione di “Tredici” segna davvero la fine di un percorso. Lo showrunner Brian Yorker ha voluto spiegare quali siano le sue intenzioni: “Quando è divenuta chiara l’intenzione di realizzare più di una singola stagione, ho subito pensato come quattro fosse il numero perfetto. Il liceo infatti dura quattro anni. Portare i protagonisti al diploma e poi lasciarli alla loro vita, ecco il giusto finale”.

Ciò pone la parola fine alle speculazioni su un possibile spin-off della serie, che vada a seguire i ragazzi negli anni del college. L’idea finale è quella di dare al pubblico una speranza, nonostante la serie sia nota per essere particolarmente cupa: “Una speranza guadagnata, non forzata, coerente con quanto accaduto prima. A ciò si aggiunge lo spirito di sopravvivenza. Hannah Baker non è stata in grado di farlo ma vogliamo mostrare come gli altri possano farcela, come si possa fronteggiare l’oscurità e uscirne vincitori”.