The L Word: Generation Q, episodio 1 e 2: le anticipazioni

Su Sky Atlantic è in arrivo The L Word: Generation Q, il sequel/spin-off della serie cult The L Word. Non perdere il primo e il secondo episodio, in onda lunedì 11 maggio alle 21.15 (disponibili anche On Demand e in streaming su NOW TV). Intanto, ecco alcune anticipazioni.

The L Word: Generation Q: episodio 1

Sono passati circa dieci anni dalla morte di Jenny Schecter, dunque dal finale di The L Word. Bette Porter è in piena campagna elettorale: è in corsa per ricoprire il ruolo di Primo Cittadino di Los Angeles, e pare abbia concrete possibilità di farcela. Un potenziale scandalo, però, rischia di mandare all’aria ogni cosa. Dall'etere e dal web al piccolo schermo: Alice ha fatto carriera, e ora ha un talk show tutto suo. Oltre a ciò è in una relazione stabile con la terapeuta Nat…che ha due bambini avuti con la sua ex moglie. Shane, ormai una hair stylist di fama mondiale, torna nella città degli angeli dopo una brusca rottura, e lì ritrova le due amiche di sempre. Il sole della California illumina anche le vite della nuova generazione di personaggi: Dani, PR per la ricchissima società di famiglia, e Sophie, producer dello show di Alice, stanno insieme da un bel po’, e nell’aria c’è odore di proposta di matrimonio; Micah, professore associato, ha una cotta per il nuovo vicino di casa; Finley, l’assistente personale di Alice, vive alla giornata la sua decisamente poco stabile vita. Angie, la figlia ormai adolescente di Bette, ha voglia di ribellarsi e di innamorarsi.

The L Word: Generation Q: episodio 2

Dani ha un duro confronto con suo padre, ma ormai ha preso una decisione netta riguardo il suo futuro professionale. Sophie, che scopre tutto a cose fatte, si sente tagliata fuori. Alice si impegna per costruire un rapporto con i figli di Nat, ma non è facile, anche perché Gigi, la sua ex moglie, nonché madre biologica dei bambini, sembra non avere intenzione di farsi da parte. Shane scopre che uno dei suoi luoghi del cuore ha completamente cambiato identità. Finley prova disperatamente a rimorchiare: riuscirà a convincere qualcuno a bere qualcosa con lei? Micah invita fuori a cena José. Bette rischia di essere travolta da uno scandalo a sfondo sessuale. Il network che manda in onda il talk show di Alice è insoddisfatto: meno impegno sul fronte LGBTQ, più leggerezza e stupidate, perché c’è bisogno di raggiungere quanti più spettatori possibile, altrimenti si rischia di chiudere per sempre.