Dopo aver cercato a lungo la propria strada, Veronica Castello (Miriam Leone) sembra finalmente averla trovata, peraltro nel posto più inaspettato: in Piazza di Montecitorio, tra gli scranni del Parlamento italiano. Per una come lei, una abituata a essere la donna dei potenti, significa un netto cambio di vita. Finalmente non dipenderà più dagli uomini che vogliono usarle ed esibirla, ma sarà lei stessa una donna di potere. Eppure, sarà complicato lasciarsi alle spalle il passato: per tutti sembra essere ancora la solita bella ragazza in cerca dei riflettori. Per dimostrare il suo cambiamento, Veronica dovrà stingere nuove alleanze, ma un vecchio amico, Leonardo, sarà il suo asso nella manica.