1994, ecco il trailer della serie tv con Stefano Accorsi e Miriam Leone

Leonardo Notte, Pietro Bosco, Veronica Castello e Antonio Di Pietro stanno per tornare: 1994, l'ultimo capitolo della trilogia iniziata con 1992 e portata avanti con 1993, debutterà infatti su Sky Atlantic venerdì 4 ottobre alle 21.15, e ci riporterà indietro di ben 25 anni. Un salto di tutto rispetto - stiamo parlando di un quarto di secolo -, ma soprattutto un salto che ci farà rivivere un periodo sicuramente degno di nota (se in senso positivo o negativo lo lasciamo decidere a voi che leggete!) della storia politica recente del nostro paese.

Il 1994, infatti, è l'anno che segna ufficialmente l'inizio della cosiddetta Seconda Repubblica, termine coniato dal giornalismo per designare il nuovo assetto politico italiano nato dall'esito delle elezioni politiche del 27 e 28 marzo, elezioni che portarono alla nascita del Governo Berlusconi I. Come ben ricorderà chi a quell'epoca era abbastanza grande da capire cosa stesse succedendo, non andò proprio benissimo, e non andò proprio come sperato dal Cavaliere: tenere a bada Umberto Bossi e la sua Lega Nord si rivelò infatti un compito più difficile del previsto. Come se non bastasse, a mettere ulteriormente i bastoni tra le ruote al "Berlusca", ci pensò anche Di Pietro, con le sue inchieste per corruzione.

1994: che lo spettacolo abbia inizio

E' in questo scenario che si muovono i protagonisti di 1994. Saldamente al fianco di Silvio Berlusconi (Paolo Pierobon), anche se nell'ombra, il redivivo Leonardo Notte (Stefano Accorsi) sa bene che conquistare il potere è difficile, ma sa bene anche che mantenerlo lo è ancora di più. Dura la vita del fixer, del faccendiere, ma comunque sempre meglio della vita dell'uomo comune. Dopo aver tentato di diventare famosa come soubrette, Veronica Castello (Miriam Leone) sembra finalmente aver trovato la sua dimensione, e ora che siede in Parlamento è pronta a giocare in prima persona la lotta per il potere e per l'emancipazione. Non ripetere gli errori del passato è un'impresa a dir poco ardua, e lo sa bene Pietro Bosco (Guido Caprino): basterà un ufficio al Viminale a fargli dimenticare l'unica donna che abbia mai amato veramente? Insieme al fidato Dario Scaglia (Giovanni Ludeno), Antonio Di Pietro (Antonio Gerardi) porta avanti la sua lotta contro la corruzione, una vera e propria battaglia contro i mulini a vento...

1994: le prime foto ufficiali della serie tv

1994 è il capitolo finale della serie Sky Original prodotta da Wildside che racconta gli anni che hanno cambiato il Paese a cavallo fra Prima e Seconda Repubblica attraverso gli occhi e le storie di persone comuni, la cui vita si intreccia con quelle dei protagonisti del terremoto politico, civile e di costume che segnò la prima metà degli Anni ‘90. L'appuntamento è per venerdì 4 ottobre alle 21.15, ovviamente su Sky Atlantic. 1994 è creata da Alessandro Fabbri, Ludovica Rampoldi e Stefano Sardo. L’idea del progetto è di Stefano Accorsi, che partecipa allo sviluppo creativo della serie. Beta Film è il distributore internazionale.