Sangiovanni compie 20 anni: le sue 15 canzoni più famose

Il cantante, il cui vero nome è Giovanni Pietro Damian, è nato il 9 gennaio 2003 a Vicenza. Nonostante la giovane età, ha già sfornato diversi brani che hanno scalato le classifiche. Per festeggiare il suo compleanno, ne abbiamo selezionate alcune tra le più ascoltate Condividi

Il suo vero nome è Giovanni Pietro Damian, ma ormai tutti lo conoscono come Sangiovanni. Oggi, 9 gennaio 2023, il cantante compie 20 anni: è nato a Vicenza nel 2003. Nonostante la giovane età, ha già sfornato diverse canzoni che hanno scalato le classifiche. Per festeggiare il suo compleanno, ne abbiamo selezionate 15 tra le più famose.

Lady, Tutta la notte, Hype vedi anche Sangiovanni lancia la sua collezione di occhiali Sangiovanni è diventato famoso tra il 2020 e il 2021, quando ha partecipato al talent show Amici di Maria De Filippi (è arrivato primo nella categoria canto e secondo, dopo la fidanzata ballerina Giulia Stabile, nella classifica generale). Durante la partecipazione al programma ha pubblicato i singoli Lady, Tutta la notte e Hype. In particolare, a riscuotere il maggior successo è stato il brano Lady: è stato certificato dalla Fimi come quadruplo disco di platino. “E sarai per sempre la mia lady, la-la-la-la/ Perché entri in punta di piedi, la-la-la-la/ E la mia vita è irregolare come le rockstar/ Girando la città, ma a luci spente/ Capirò che sei la mia lady, lady, lady, lady”, canta Sangio. Le tre canzoni fanno parte del primo Ep, omonimo, del cantante: è uscito il 14 maggio 2021, è arrivato in cima alla classifica italiana degli album e in due settimane ha ottenuto il primo disco di platino (a cui ne sono seguiti altri).

Parano!a, Non +, Guccy Bag vedi anche Sangiovanni live al Forum, il concerto che ci insegna a volare Poco prima della partecipazione ad Amici, Sangiovanni aveva pubblicato con l'etichetta discografica Sugar i suoi primi tre singoli: Parano!a, Non +, Guccy Bag. I tre brani diventano popolari dopo l’ingresso del giovane cantante nel programma. In particolare, Guccy bag è la canzone che Sangiovanni sceglie di far sentire alla commissione durante le selezioni e che gli permette di entrare ufficialmente nella ventesima edizione del talent. “Ti regalo una bag di Gucci/ se mi togli i dubbi/ se mi cuci i buchi/ se mi chiudi le ferite”, canta.

Malibu, Perso nel buio, Raggi gamma vedi anche Videogiochi, arriva Just Dance sulle note di Farfalle di Sangiovanni Il 17 maggio 2021, come quinto estratto dal primo Ep, esce il singolo Malibu: re dei tormentoni estivi, sette volte disco di platino, è stato il brano più ascoltato dell’anno in Italia sia su Spotify sia su Apple Music. Il video, diretto da Late Milk e nel quale appare anche Giulia Stabile, è il più visto del 2021 su Vevo. “Strette, ferme le lancette/ Siamo sulle giostre/ Salgo io poi sali pure tu/ Nel mentre, guardiamo dall'alto/ Mezzo continente/ Se vuoi ti compro tutta Malibu”, è un passaggio del testo. Nel settembre 2021 esce anche Raggi gamma, uno dei due inediti che fanno parte della riedizione digitale del suo Ep. L’altro è Perso nel buio, uscito nel novembre successivo: è la prima collaborazione tra Sangiovanni e Madame, che si sono conosciuti nei corridoi della scuola e sono amici da allora.



Farfalle, Cielo dammi la Luna, Tilt vedi anche “Cadere Volare”, ecco il primo album di Sangiovanni Nel 2022 Sangiovanni partecipa al Festival di Sanremo con il brano Farfalle e si posiziona al quinto posto. “Avevo talmente poche farfalle nello stomaco che ho deciso di metterle in un pezzo, così almeno le avevo da qualche parte. Quando ho scritto questa canzone ero in un momento non facile, ero vittima del poco tempo e del tanto caos che c'è in questo mondo oggi. Volevo che una canzone fermasse tutto ciò, perciò l'ho scritta. Volevo una boccata d'aria, il respiro che mi serve”, racconta in un’intervista rilasciata in quel periodo. “E non l'ho detto a nessuno/ Che ho perso la testa e sono pazzo di te/ Non volano farfalle/ Non sto più nella pelle/ Ho perso le emozioni me le ritrovi tu?/ Da questa notte/ No, no non voglio stare male/ Dammi due ali per volare/ Sei una boccata d'aria-ia”, si sente nel ritornello. Il brano, che ha incassato 4 dischi di platino, viene pubblicato il 3 febbraio 2022 come primo estratto dal primo album in studio di Sangiovanni, Cadere volare (altro successo discografico). A marzo esce anche il secondo singolo estratto, Cielo dammi la Luna. Nello stesso periodo, Sangiovanni collabora con Mecna e Coco al brano Tilt.

Scossa, Fluo, Mon amie freestyle vedi anche Sangiovanni, il nuovo singolo è "Mon amie freestyle" Oltre a una versione in spagnolo di Farfalle (Mariposas, con Aitana), nel 2022 Sangiovanni pubblica altri tre singoli. Il primo è Scossa, unico estratto dalla riedizione digitale di Cadere volare: fa parte della colonna sonora della terza stagione della serie tv Summertime ed è anche stato scelto per lo spot del cornetto Algida. A ottobre esce invece il singolo Fluo. A fine novembre arriva Mon amie freestyle. “È una dichiarazione sincera per tutte le persone che mi ascoltano e che ci tengono davvero alla mia musica. Per chi è venuto ai concerti e per chi li ha seguiti da casa. Per chi come me non si è mai sentito capito, so che siamo in tanti là fuori. Spero di cambiarvi la prospettiva e di darvi un esempio, spero di aiutarvi, di tendervi una mano, di essere una spalla. Io ne avevo bisogno e ho avuto la fortuna di trovare la musica e le persone che mi hanno dato la possibilità di raccontarla. Ora è il momento di ricambiare”, scrive nel post su Instagram con cui annuncia il brano. E in una parte del testo canta: "Quando avrai bisogno di una mano sincera/ Quando avrai bisogno di poggiare la testa/ Quando la tua stessa vita ti starà stretta/ Io ci sarò/ Mon amie".

