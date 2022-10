Sangiovanni live al Forum, il concerto che ci insegna a volare

A Milano il secondo concerto nei palazzetti di Sangiovanni, che aggiunge un tassello importante alla sua crescita artistica. Sul palco anche Mecna e Madame, amica di sempre che ha creduto in lui dal giorno zero, che l’ha abbracciato forte al termine di “Perso nel buio”. Un concerto impreziosito anche dalla presenza di sei ballerini che portano lo show ad un livello più internazionale

A pochi minuti dall’inizio, il Forum di Assago è gremito di persone di tutte le età: ci sono mamme con figli, anche molto piccoli, adolescenti che ripassano le sue canzoni, persone più adulte che non hanno accompagnato nessuno, ma sono qui per il piacere di ascoltare Sangiovanni. E per scoprire chissà quali sorprese si è inventato per questo appuntamento così importante. Già, sorprese: nessuno sa cosa accadrà questa sera, ed è quello che rende questo concerto ancora più atteso. Dalla data di Roma, qualche giorno fa, si è capito soltanto che ci saranno ospiti, ballerini e tanto divertimento. Ma si sa, con Sangio non si sa mai cosa aspettarsi. “Sarà una festa, la nostra festa” aveva detto annunciando queste due date così importanti, le prime della sua carriera nei palazzetti, dopo un lungo tour che l’ha portato in tutta Italia, con più di ottantamila persone presenti. Sì, ottantamila.

"Mariposas" doppio platino in Spagna

Per un ragazzo che ha iniziato il suo percorso artistico appena due anni fa, che è ancora incredulo per i risultati ottenuti, e non solo in Italia. La sua “Mariposas”, versione del singolo “Farfalle” portato a Sanremo 2022, è doppio disco di platino in Spagna e per settimane è stata la canzone più trasmessa dalle radio spagnole, superando anche Rosalía, artista catalana che salirà sul palco del Forum il primo dicembre di quest’anno.