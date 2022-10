Sangiovanni, il nuovo singolo è Fluo

Fluo, il significato

I colori, per Sangiovanni, sono sempre stati molto importanti. Come spiegato dalla Sugar Records, la casa discografica di “Sangio”, il cantante ha sempre dato molta rilevanza a colori come il fucsia, l’azzurro, il bianco e ora il blu di Fluo. “I colori rappresentano gli stati di evoluzione dell’artista che cresce e matura, in un movimento che comunica cambiamento senza essere un altro. Sono il frutto degli incontri, dei contatti lungo il percorso di vita artistica e personale, che hanno lasciato un segno, si sono mischiati, hanno creato un nuovo colore”. Fluo vuole rendere omaggio al rapporto speciale di Sangiovanni con i suoi fan, un dialogo e un senso di comunità che l'artista 19enne vuole mantenere personale sia quando li incontra che durante concerti. Durante l’ultimo tour, infatti, alla fine dello spettacolo Sangiovanni ha fatto salire sul palco alcuni dei suoi ammiratori, e ha parlato con loro in merito a passioni, paure e sogni. Non è un caso, quindi, che la copertina di Fluo sia stata scelta proprio dai fan, che hanno dato la preferenza ad un colore che poi Sangiovanni ha deciso di utilizzare per la creatività del nuovo brano. Con questo nuovo brano cresce ulteriormente l'attesa degli appassionati del giovane cantautore, che potranno ascoltare live il loro idolo il 19 e 23 ottobre nei palazzetti italiani, rispettivamente al Palazzo dello Sport di Roma e al Forum di Assago.