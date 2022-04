“Cadere Volare”, ecco il primo album di Sangiovanni

Il desiderio di rimanere fedele a se stesso, raccontando gioie e paure, con la voglia di condividerle, "perché magari altre persone, sentendo le mie parole, si potranno sentire meno sole". Il cantante vicentino presenta il suo primo lavoro. Un disco molto intimo, di dodici tracce, in cui il giovane artista si racconta senza filtri, con il coraggio e l'augurio di poter fare del bene agli altri. Perché, "se non vivo per il prossimo, per chi lo faccio?" Condividi

La voglia e il coraggio di raccontarsi, rimanendo sé stessi e vincendo le proprie paure. Ma anche il desiderio di crescere artisticamente e creare un proprio suono, distinguibile, in un mondo in cui l'omologazione - anche musicale - sembra essere la scelta più semplice. In Cadere Volare, suo primo album, Sangiovanni prova a fare tutto questo, con la consapevolezza che la strada sarà lunga e a volte non semplice, certo, ma anche bellissima e piena di sfide positive. Nelle dodici tracce del disco Sangio si mette a nudo, con gioie e fragilità, con la voglia di condividere e far sì che tante persone possano vedersi nelle sue emozioni. Ma prova anche, passo dopo passo, a diventare un artista più consapevole e maturo. Ci prova e ci sta riuscendo, sempre con i piedi ben saldi a terra (perché sì, Sangio sogna in grande ma è anche molto concreto).

"Cadere e volare, instantanee della mia vita" approfondimento Sangiovanni, Cadere Volare momenti inscindibili della vita: la cover "Non mi sono mai chiuso in studio con l'idea di scrivere un disco: ho semplicemente vissuto tutto quello che la vita mi offriva e nel mentre di tutto questo ho realizzato il mio primo album. La mia vita in dodici canzoni. Come se io fossi sceso in piazza a parlare con un amico... vedo Cadere Volare come un dialogo, un racconto di quello che sono". Sangiovanni è così: trasparente, diretto, sincero. E ciò che è si vede e soprattutto si ascolta nelle sue canzoni, in questo suo primo album che lo vede entrare nel mondo dei "grandi". Sangiovanni sta crescendo, ma resta fedele al punto di partenza di tutto: raccontare tutto di sé, cose più e meno belle, ansie e felicità, attraverso la musica. "Ho scelto questo titolo, Cadere Volare - ci racconta Sangio - perché è l'essenza della mia vita. Si cade ma si vola, ci si può fare del male ma poi si può stare benissimo. E se il mio stomaco mi dice qualcosa, magari non sto bene, sento il dovere di dirlo, perché c'è qualcuno che può vedersi in ciò che provo e sentirsi meno solo".

"La musica mi permette di far star bene tante persone" approfondimento Sangiovanni a Sanremo: "Tutto il resto si ferma e c'è solo la musica" "Far star bene gli altri è proprio uno degli obiettivi della mia vita: farlo attraverso la musica per me è qualcosa di magico e importante, cosa c'è di più bello?". Sorride Sangiovanni mentre mi racconta questa sua "missione", che ripete più volte durante la nostra chiacchierata. Una necessità, da cui non si può prescindere, che la musica gli permette di concretizzare. "Spero che questo album non sia l'ultimo, l'inizio di un percorso e non una fine, ma voglio anche fare del bene. La mia musica ha più obiettivi e voglio che continui a essere così, anche in futuro", dice Sangiovanni, tornato in un mood più riflessivo. Sangio pensa e ripensa, e i suoi pensieri si tramutano in musica e parole, che gli consentono di arrivare a tante persone, anche solo fisicamente lontane.

"Non vedo l'ora di cantare Cadere Volare in tour" approfondimento Sanremo 2022, Sangiovanni con Farfalle: il testo Sangio freme all'idea di tornare dal vivo, sul palco, insieme a tanta gente: "Sai, pochi giorni fa sono stato al concerto di Blanquito e mi è venuta una voglia assurda di iniziare il mio tour, ma soprattutto di cantare le canzoni del nuovo album... proprio non vedo l'ora!", ride, felice, Sangio, mentre pensa alle date di maggio ma anche a quelle estive, in un lungo tour che lo porterà in tutta Italia. "Speriamo ci sai un sacco di gente pronta a fare casino!", aggiunge ridendo ancora più forte. Sangiovanni è proprio così: sincero. E nella sua sincerità mette coraggio e passione, a cui aggiunge sempre la volontà di fare qualcosa di bello per gli altri. Perché, se non fosse così, la vita non avrebbe senso.