Sangiovanni ospite stasera a Wow su Sky TG24

Dopo il successo del tour nei club in primavera e della tournée estiva nei festival e nelle arene di tutta Italia, a cui hanno partecipato oltre 80.000 fan, Sangiovanni è pronto a tornare dal vivo per due concerti, o meglio: due grandi feste in musica per celebrare un anno di colori. E questa sera, a partire dalle 21.05 all'interno di Wow su Sky Tg24, parleremo proprio con Sangio di queste due date importanti. Ma anche di "Fluo" il suo nuovo singolo, del successo di "Mariposas" e di molto altro. Vi aspettiamo!

Il successo di "Mariposas" in Spagna, il tour estivo ma soprattutto due date nei palazzetti, anzi due feste per celebrare al meglio questa anno bellissimo, e tanti altri progetti che lo vedono protagonista, tutto all'insegna della musica, la sua musica, che rende tutto più magico: Sangiovanni torna a Sky Tg24 questa sera, dalle 21.05, per raccontarci questo anno intenso e bellissimo. E soprattutto ci svelerà qualche dettaglio in più sul suo “SANGIOVANNI LIVE 2022”, due appuntamenti speciali (a Roma mercoledì 19 ottobre - Palazzo dello Sport e a Milano domenica 23 ottobre - Mediolanum Forum), dove potremo ascoltare live, per la prima volta, il nuovo singolo "Fluo", prodotto da Simon Says, disponibile in radio e in digitale da venerdì 7 ottobre.