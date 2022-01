I 50 anni di Nek, non solo "Laura non c'è": le 20 canzoni più famose

Filippo Neviani, cantautore e polistrumentista, è nato il 6 gennaio 1972. Nel 1993 partecipa al suo primo Festival di Sanremo con In te, ma il successo arriva con Laura non c’è. Nel corso della sua carriera ha venduto più di 10 milioni di dischi in tutto il mondo. Una buona parte della sua discografia è tradotta in spagnolo. Scopriamo i suoi grandi successi

Filippo Neviani, in arte Nek, compie 50 anni il 6 gennaio. Nel corso della sua lunga carriera, iniziata al Festival di Sanremo nel 1993, ha venduto 10 milioni di dischi in tutto il mondo. Le sue canzoni sono in gran parte tradotte anche in spagnolo. Sposato con Patrizia Vacondio dal 2006, è papà di Beatrice ed è legatissimo a Martina, figlia della sua compagna di vita. Ecco le sue canzoni più famose.

Il successo arriva nel 1997, quando a Sanremo propone il brano Laura non c'è, che gli spalanca i confini nazionali. Neviani conquista anche il pubblico internazionale. Il brano viene tradotto in diverse lingue. Nel marzo 1998 esce nelle sale l'omonimo film di cui Nek scrive la colonna sonora e in cui appare nel ruolo di un disegnatore di fumetti.

Nek ha poco più di 20 anni quando sale per la prima volta sul palco del Festival di Sanremo nella categoria Nuove proposte con il brano In te, in cui affronta il delicato tema dell’aborto. La canzone gli regala il terzo gradino del podio, alle spalle di Laura Pausini e Gerardina Trovato. Il brano è stato parodiato da Elio e le storie tese nell'album Peerla.

Dimmi cos'è (1997)



leggi anche

Nek, Un'estate normale: è uscito il video della nuova canzone

Dimmi cos'è è un singolo estratto dall'album in studio Lei, gli amici e tutto il resto pubblicato nel 1997. Il ritornello è diventato. un vero e proprio tormentone: "Dimmi dimmi dimmi cos'è cos'è che c'è / dimmi dimmi dimmi cos'è / che c'è tra noi".

Se io non avessi te (1998)

"Sai che amarti non e mai abbastanza / e che tu sei tutto quello che mi manca / ed andiamo avanti, soli o in mezzo a tanti / sempre accelerando, sempre fino in fondo / fin che vuoi": è la frase di chiusura del brano Se io non avessi te. Il brano è stato oggetto di critiche per via di una presunta somiglianza dell'assolo con la sigla di apertura del celebre videogioco Dragon Ball: Final Bout.

Se una regola c'è (1999)

Se una regola c'è è uno dei singoli più famosi di Nek. È stato pubblicato nel 1999 come terzo estratto dal quinto album in studio In due. La canzone è stata ripresa da un trio di cantanti russi, una boyband che l'ha rivisitata, diventando virale su internet.

Sul treno (2000)

Sul treno è il secondo singolo estratto dall'album La vita è e pubblicato nel 2000. Il brano è anche presente nelle raccolte The Best of Nek - L'anno zero. Il videoclip vede il cantautore protagonista su un treno, appunto. "Come stai, cosa fai / Come mai su questo treno / Dove vai, con chi sei / Vedi ancora quello che non ride mai" sono i versi iniziali del brano.