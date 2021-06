Nek, Un'estate normale: è uscito il video della nuova canzone

Nek, il tour estivo “Live Acustico 2021”

Nek in concerto, annunciate le date del tour 2021: info e biglietti

Non solo un brano che promette di diventare una hit estiva: Nek (FOTO) tornerà a suonare dal vivo con il tour “Live Acustico 2021”. Le prime date del tour, organizzate da Friends & Partners, sono già state ufficializzate.

Ecco il calendario con le prime date, ancora in fase di definizione:

2 luglio: BELLARIA IGEA MARINA – FLOWER ARENA

8 luglio: NICHELINO (TO) – STUPINIGI SONIC PARK

10 luglio: VIGEVANO (PV) – CASTELLO SFORZESCO

13 luglio: VICENZA – PIAZZA DEI SIGNORI

16 luglio: MILANO – CARROPONTE

23 luglio: ROMA – CAVEA

30 luglio: TREVISO – ARENA DELLA MARCA

2 agosto: UDINE – PIAZZALE CASTELLO

5 agosto: LA SPEZIA – PIAZZA EUROPA

7 agosto: SAMMICHELE DI BARI (BA) – PIAZZA VITTORIO VENETO

18 agosto: PRESICCE – FESTIVAL I COLORI DELL’OLIO

5 settembre: FIRENZE – ULTRAVOX FIRENZE, ANFITEATRO DELLE CASCINE

Nek, aveva annunciato il suo grande ritorno su Instagram, dichiarando ai suoi followers di avere promesso loro una sorpresa e di voler mantenere la parola: “Quanto è bello tornare con una nuova musica - aveva scritto giorni fa - Spero che il pezzo vi strappi qualche sorriso e un po’ di leggerezza!”

Nek e il brutto incidente domestico

Solo lo scorso novembre, nel pieno della pandemia(LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA), Nek era stato vittima di un brutto incidente avvenuto in casa. Mentre lavorava con una sega circolare, infatti, in un momento di distrazione si era tagliato la mano, danneggiando tutte le dita coinvolte. L’annuncio era arrivato proprio dal cantante, su Instagram, dove aveva pubblicato una suo foto in un letto di ospedale, ringraziando i medici per la professionalità.

Un intervento di 11 ore gli ha poi salvato la mano e la riabilitazione gli ha concesso di tornare a suonare. L’artista ha anche ammesso di aver rischiato di cadere in depressione e che l’incidente gli ha insegnato a valorizzare ogni giorno della sua vita.