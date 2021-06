Nek in concerto, annunciate le date del tour 2021: info e biglietti

Si intitola “UN’ESTATE NORMALE” il nuovo singolo di NEK Filippo Neviani che, a un anno di distanza dal suo ultimo progetto discografico, torna con un brano pop, in cui sonorità elettroniche incontrano strumenti suonati, che farà emozionare e ballare il pubblico. Il brano sarà disponibile da venerdì 11 giugno su tutte le piattaforme digitali.



Sui social, l’artista ha annunciato il suo ritorno con queste parole: “Vi avevo promesso una sorpresa... e io mantengo sempre la parola data! Quanto è bello tornare con nuova musica… spero che il pezzo vi strappi qualche sorriso e un po’ di leggerezza! Curiosi?!?”.



In estate, NEK tornerà a suonare dal vivo con “LIVE ACUSTICO 2021”. Queste le prime date ad oggi confermate, prodotte e organizzate da Friends & Partners (calendario in aggiornamento):

2 luglio: BELLARIA IGEA MARINA – FLOWER ARENA

8 luglio: NICHELINO (TO) – STUPINIGI SONIC PARK

10 luglio: VIGEVANO (PV) – CASTELLO SFORZESCO

13 luglio: VICENZA – PIAZZA DEI SIGNORI

16 luglio: MILANO – CARROPONTE

23 luglio: ROMA – CAVEA

30 luglio: TREVISO – ARENA DELLA MARCA

2 agosto: UDINE – PIAZZALE CASTELLO

5 agosto: LA SPEZIA – PIAZZA EUROPA

5 settembre: FIRENZE – ULTRAVOX FIRENZE, ANFITEATRO DELLE CASCINE

I biglietti sono disponibili su www.ticketone.it. Per info e per l'apertura delle prevendite delle rimanenti date: www.friendsandpartners.it