Nek, il nuovo singolo è Un'estate normale: il testo

In seguito, Nek ha aggiunto: “ Un’estate normale è un augurio a tutti noi ... che, nonostante tutto, non abbiamo perso la voglia di ballare e cantare”.

L’artista ( FOTO ) ha parlato del significato della canzone, questo l’incipit del messaggio: ” Normale, non so cosa significhi . Normale è ciò che è nella norma. Non è straordinario, o forse lo è nella sua semplicità. Quel che è certo è che oggi, più che mai, stiamo desiderando le piccole cose di sempre”.

Un'estate normale, il testo

C’è un un cielo azzurro e un asfalto rovente

c’è bisogno di te e di un mare di gente

c’è una spiaggia ora deserta

che si riempirà tra poco

e ogni cosa all’improvviso

ricomincerà di nuovo

c’è un incendio nel cuore e nessuno lo spegne

e qualcuno di sopra ascolta musica sempre

c’è un pallone che vola e un bambino che grida

ma anche questa volta non è ancora finita

E lo sai che c’è tutta la vita davanti stanotte

e il futuro dipende da dove lo guardi a volte

voglio ancora cantare e guardarti ballare

niente di eccezionale, voglio un’estate normale

voglio un‘estate normale, niente di eccezionale

solo un’estate normale, normale, normale

C’è il sole nel cielo che spacca le pietre

anche di notte quando nessuno lo vede

c’è un muro che parla d’amore

e qualcuno che più non ci crede

cerchiamo l’acqua su Marte ma qui si muore di sete

c’è una radio che passa canzoni che non conoscevo

è strano come adesso non so più farne a meno

E lo sai che c’è tutta la vita davanti stanotte

e il futuro dipende da dove lo guardi a volte

voglio ancora cantare e guardarti ballare

niente di eccezionale, voglio un’estate normale

voglio uN‘estate normale, niente di eccezionale

solo un’estate normale, normale, normale

C’è una voglia che nasce poi cresce come il vento

e ci siamo noi, non ti basta tutto questo

E lo sai che c’è tutta la vita davanti stanotte

e il futuro dipende da dove lo guardi a volte

voglio ancora cantare e guardarti ballare

niente di eccezionale, voglio un’estate normale

voglio un‘estate normale, niente di eccezionale

solo un’estate normale, normale, normale