“Hai conseguito tre lauree alla velocità della luce con il massimo dei voti” ha scritto Nek su Instagram, a corredo di uno scatto della figlia Martina in costume. “Parli perfettamente 4 lingue ed hai voglia di fare e non vuoi perdere nemmeno un secondo della tua vita e fai bene. Ti auguro quindi del tempo perché tu lo possa vivere in ogni tuo passo verso le passioni che senti come se ogni giorno fosse il primo. Buon compleanno dolce Marti . Io e la mamma siamo sempre con te. Mai distanti! Ti amiamo”. Un post pubblicato il 16 marzo, giorno del 26esimo compleanno della ragazza.

Non è la prima dedica social che Nek fa a Martina. Lo scorso luglio pubblicò una foto della ragazza nel giorno della sua laurea, con un'altra didascalia orgogliosa. “Hai scritto una tesi incredibile, premiata con medaglia di lode. Ci hai stregati tutti con la tua esposizione e hai ricevuto i complimenti di tutta la commissione che per te ha usato parole davvero lusinghiere. Hai studiato tanto, hai messo in ogni istante di questo percorso entusiasmo e passione e oggi ti meriti questo successo, il secondo 110 e lode della tua carriera universitaria. Sei tu la 'scintilla rivoluzionaria' . Lo sei sempre stata. E noi siamo fieri della persona che sei e sarai”.

Nek e la famiglia

Quando Nek ha conosciuto Patrizia, Martina aveva poco più di un anno. Il cantante e la moglie hanno avuto, insieme, un'altra figlia, Beatrice, e insieme sono diventati subito una grande famiglia. "È una cosa che gli dovevo" ha rivelato Martina in passato al Maurizio Costanzo Show, spiegando come mai ha scelto di prendere anche il cognome di Nek, pseudonimo di Filippo Neviani. "Abbiamo protetto Martina nel migliore dei modi. Ero presente nella sua vita ma nel rispetto del padre naturale con cui vado d’accordo. Martina ci ha reso facile il compito", ha raccontato invece lui.

Naturalmente Nek è legatissimo anche alla figlia naturale, Beatrice, che oggi ha 10 anni. Per lei lui ha scritto ben 54 canzoni: "Diventare papà mi ha dato una grande energia, ha trasformato in positivo la mia vita", ha rivelato tempo fa. Inoltre, per la piccola ha anche scritto il libro "Lettere sull'amore a mia figlia".

Nek e la moglie Patrizia Vacondio, originaria come lui di Sassuolo, si sono sposati nel 2006 dopo undici anni di relazione. Tra i due, in passato, c'è stato un periodo di crisi, dovuto ad un tradimento del cantante. Lo confessò lui stesso, qualche anno fa, a Vanity Fair. “Faccio un mestiere che induce in tentazione. Le volte che ho preso questo gioco sottogamba sono state quelle in cui mi sono fatto più male, con il rischio di conseguenze pesanti. Ora non mento più. Non importa che fosse 'Sono da un amico' o 'Sono a casa tranquillo'. Conta che stavi facendo altro, hai cambiato il senso delle cose, distorto la realtà, non sei stato trasparente. Io e mia moglie ci siamo ritrovati ammettendo lo sbaglio. Chiedendo scusa. Guardandoci negli occhi, trovando lì la conferma del sapere che siamo fatti l’uno per l’altra. Non tengo più l’altro all’oscuro, lontano, nell’omissione” rivelò Nek.