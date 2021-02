Nek mostra le cicatrici sulla mano dopo l'incidente: foto su Instagram

Dell’incidente, Nek (al secolo Filippo Neviani) ne aveva parlato a Silvia Toffanin. Ospite di “Verissimo”, aveva raccontato lo spavento : il taglio con la motosega , la paura di morire dissanguato, la corsa in ospedale . Ora, la mano sta guarendo. Ma i segni sono scolpiti sul palmo, in modo indelebile.

“Ecco la mia mano oggi . La sento reagire con me. La sento lentamente risvegliarsi come da un lungo letargo, come se nascesse di nuovo” ha scritto Nek, postando su Instagram l’immagine della sua mano.

“Queste cicatrici dolorose ogni giorno mi ricordano quanto possa cambiare in un secondo il corso della vita... E quest’anno, purtroppo, lo ha ricordato in molte forme a tante persone... Pianifichiamo, progettiamo sicuri nel nostro cammino, poi qualcosa di inaspettato come un pugno allo stomaco, come un lampo improvviso, trasforma tutto. Sì, programmerò, pianificherò e procederò ancora ma d’ora in poi tenterò di vivere ogni giorno come fosse il primo”.

Tra i messaggi dei fan, anche quelli di molti volti noti. Alessandro Cattelan ha commentato con un cuore, Stash (The Kolors) ha scritto: “Vai super Filippo! We all love you!”. E poi Andrea Delogu, Giorgio Pasotti, e tantissimi followers stretti nel manifestargli la loro vicinanza.