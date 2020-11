Nek ha lasciato l'ospedale, il video da casa

Nek ha ringraziato il pubblico per i numerosi messaggi di affetto ricevuti: “È stata un’esperienza tosta, dieci ore di operazione però dai, sono qui. Adesso parte una riabilitazione molto importante, ma mi premeva ringraziare tutti”

Nek ha fatto ritorno a casa dopo l’intervento di dieci ore in seguito all'incidente domestico che lo ha visto coinvolto nei giorni scorsi. Il cantante ha condiviso un filmato sul profilo Instagram aggiornando il pubblico sulle sue condizioni di salute.

Nek: “Sarà un lungo percorso, ma mi rimetterò”

Filippo Neviani (FOTO) ha deciso di condividere un filmato dopo l’operazione a causa dell’incidente accaduto nella sua casa di campagna. Il cantante ha ringraziato il pubblico per il grande affetto ricevuto, queste le sue parole nella didascalia del post: “Grazie di cuore a tutti voi per l’affetto e la vicinanza che mi state dimostrando in questi giorni. Vi voglio bene! Da oggi sono finalmente a casa, sarà un lungo percorso, ma mi rimetterò”.

Il cantante ha dichiarato nel video: “Ciao, vi parlo da casa, sono tornato a casa oggi, ecco, guardate, questo è un piccolo impianto che mi hanno fatto. È stata un’esperienza tosta, dieci ore di operazione, però dai sono qui. Adesso parte una riabilitazione molto importante, ma mi premeva ringraziare tutti, tutti quanti, ho avuto un affetto gigantesco e mi premeva ringraziarvi personalmente”.