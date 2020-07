Nek, l'emozionante post su Instagram per la laurea della figlia

In seguito, il cantante ha aggiunto: “Hai studiato tanto, hai messo in ogni istante di questo percorso entusiasmo e passione e oggi ti meriti questo successo, il secondo 110 e lode della tua carriera universitaria.

Poche ore fa Nek ha pubblicato due foto per festeggiare la laurea di Martina Imarisio Neviani , questo l’inizio del messaggio presente nella didascalia del post: “ Hai scritto una tesi incredibile, premiata con medaglia di lode. Ci hai stregati tutti con la tua esposizione e hai ricevuto i complimenti di tutta la commissione che per te ha usato parole davvero lusinghiere”.

Nek è uno degli artisti italiani più famosi e amati in Italia e all’estero. Nel corso degli anni la voce di Laura non c’è ha saputo cambiare pelle regalando al pubblico singoli in grado di vendere migliaia di copie. Parallelamente, il cantante vanta anche un grande seguito social, infatti il suo profilo Instagram conta più di 980.000 follower che seguono quotidianamente la sua vita.

Social: i post virali

approfondimento

Nek, nel video di "Perdonare" i contributi dei fan

In queste ore alcuni post e messaggi social hanno conquistato il web divenendo virali in pochissimo tempo. In primis, abbiamo visto Paris Hilton che ha annunciato, ironicamente, di volersi candidare alla Casa Bianca apportando eventualmente alcune modifiche al celebre Studio Ovale, successivamente è stata la volta di Alessandra Amoroso che ha ringraziato il pubblico per il successo del singolo Karaoke con i Boomdabash.