Nek in concerto in estate 2021: date, biglietti e cosa c'è da sapere

Il cantautore emiliano ha annunciato il "LIVE ACUSTICO 2021" dalle sue pagine social. Primo live alla Flower Arena di Bellaria-Igea Marina

«Oggi sono felice, ho una bella notizia per voi, ma anche per me». Un grande ritorno quello di Nek che con queste parole ha annunciato ai fan le date del nuovo tour che partirà in estate. Il primo live è in programma il 2 luglio dal palco della Flower Arena di Bellaria-Igea Marina. Il cantautore nato a Sassuolo 49 anni fa torna quindi a suonare dal vivo con “LIVE ACUSTICO 2021”.

approfondimento L'orgoglio di Nek per sua figlia Martina: "hai conseguito tre lauree" Nek, pseudonimo di Filippo Neviani, ha dato la buona novella dai suoi profili social con un post: «Partiamo dall’inizio. L’estate scorsa ho avuto il privilegio di fare alcuni concerti chitarra e voce, ripercorrendo le canzoni del mio repertorio e raccontandone le storie. Abbiamo cantato, abbiamo riso, ci siamo emozionati, ed è stato molto bello soprattutto perché era una ripartenza, per me, per i professionisti che lavorano nel nostro settore, ma un po’ per tutti”. Inizia così il messaggio del cantautore che spiega come nasce il nuovo tour con l’obiettivo di ripartire “da dove ci siamo lasciati”: “Porterò in giro uno spettacolo in acustico, visto che l’anno scorso a tutti voi che siete venuti a trovarmi è piaciuto molto, ma non sarò solo, sul palco con me ci sarà il mio chitarrista Max Elli e stiamo lavorando a diverse sorprese e novità. Non vedo l’ora di rivedervi tutt”.

Nek, le date del prossimo tour approfondimento Nek mostra le cicatrici sulla mano dopo l'incidente: foto su Instagram Dopo lo stop forzato dal Covid (LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA) Nek, che vanta oltre 10 milioni di dischi venduti nel mondo, tornerà con la sua band nelle principali città italiane per far rivivere ai fan i successi che lo hanno reso famoso. Queste le prime date ad oggi confermate, prodotte e organizzate da Friends & Partners. Il calendario è in aggiornamento. Si partirà il 2 luglio dal palco della Flower Arena – Bellaria Igea Marina per proseguire l’8 luglio allo Stupinigi Sonic Park di Nichelino (TO). Il 10 luglio Nek e la sua band suoneranno nella suggestiva cornice del Castello Sforzesco di Vigevano, a Pavia. Il 13 luglio sarà la volta di Vicenza – Piazza dei Signori; tappa a Milano il 16 luglio nello spazio del Carroponte. Ultime due date in programma, ma altre potrebbero aggiungersi, il 23 luglio a Roma – Cavea e il 30 luglio all’Arena della Marca di Treviso. Il calendario: 2 luglio: Bellaria Igea Marina – Flower Arena

8 luglio: Nichelino (TO) – Stupinigi Sonic Park

10 luglio: Vigevano (PV) – Castello Sforzesco

13 luglio: Vicenza – Piazza dei Signori

16 luglio: Milano – Carroponte

23 luglio: Roma – Cavea

30 luglio: Treviso – Arena della Marca