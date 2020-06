Nek, il testo di "Ssshh!!!", la nuova canzone

Dopo "Perdonare", Nek (FOTO) sceglie "Ssshh!!!" come secondo singolo estratto dall'album "Il mio gioco preferito: parte seconda". La nuova canzone del cantautore è un invito a scegliere il silenzio e il contatto umano piuttosto delle chiacchiere. Scritta dallo stesso Nek con Andrea Bonomo e Luca Chiaravalli, "Ssshh!!!" racconta delle parole, a volte troppe, e del nostro tempo. Queste le parole di Nek per presentare il nuovo singolo: "Ssshh!!! è una canzone che racconta del nostro tempo, quello delle parole, a volte troppe, a volte affilate come lame, che spesso dovrebbero lasciare spazio al silenzio e al contatto umano".

In un'intervista a Sky Tg24, Nek ha spiegato il significato della canzone: "Non arrabbiato, ma più deciso senz’altro. Credo che in questo periodo si sia parlato troppo e fatto poco. Succede in tutti gli ambiti, c’è sempre quello che la sa più di te, che vuole avere ragione. Ssshh è la fotografia che esalta il rapporto umano di questo periodo". Il brano fa parte dell'album "Il mio gioco preferito: parte seconda" composto da dieci canzoni e che chiude il cerchio di un progetto iniziato lo scorso anno. Per presentare il nuovo album, Nek ha eseguito un concerto nel Piazzale della Rosa a Sassuolo, chiusa al pubblico per le disposizioni previste per fronteggiare l'epidemia da Coronavirus (GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE - I NUMERI ITALIANI: GRAFICHE). Insieme alla sua band, il cantautore si è esibito in un vero e proprio live sulle note dei brani del nuovo album e alcuni brani del suo repertorio. Un live non live a causa dell'assenza del pubblico.