La Palma, la serie basata su una teoria che va contro la scienza

È uscita su Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) il nuovo show norvegese di genere catastrofico che già viene salutato come un'esperienza visiva straordinaria. La serie è composta da quattro episodi ed è il frutto del talento creativo del team che sta anche dietro ai successi cinematografici The Wave, The Quake e The Burning Sea. Scopriamo tutto quello che bisogna sapere su La Palma, che si basa su una teoria criticata e confutata dalla comunità scientifica



La Palma è la miniserie televisiva di genere catastrofico uscita ieri, giovedì 12 dicembre 2024, su Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) e già sulla bocca di tutti. Si tratta di un nuovo show norvegese di genere catastrofico che già viene salutato come un'esperienza visiva straordinaria. La serie è di formato "mini", composta com'è da quattro episodi; è il frutto del talento creativo del team che sta anche dietro ai successi cinematografici The Wave, The Quake e The Burning Sea. La Palma promette di ridefinire gli standard degli effetti visivi in Norvegia, offrendo al pubblico sequenze spettacolari e momenti di altissima tensione. La serie è stata girata in parte sull’isola di La Palma, includendo alcune aree colpite dall’eruzione del vulcano Tajogaite nel 2021. Le immagini spettacolari dei paesaggi delle Canarie rappresentano un omaggio all’isola La Palma, che potrebbe trarre benefici economici da questa esposizione globale, come paventato dal portale degli italiani a Tenerife che si chiama VivereTenerife. Basata su teorie scientifiche controverse e ispirata alle conseguenze dell’eruzione del 2021, questa miniserie promette di essere un’esperienza avvincente ma anche alquanto provocatoria. Non si tratta solo di un thriller, infatti: La Palma si propone anche come una riflessione sul rapporto tra uomo e natura.

Scopriamo tutto quello che bisogna sapere su La Palma. Nel frattempo, potete guardarne il trailer ufficiale nel video che trovate in alto, in testa a questo articolo.



Un cast d’eccezione La miniserie La Palma si distingue per un cast di alto livello, che include alcuni dei volti più noti del panorama cinematografico e televisivo norvegese e internazionale. In questo show, infatti, recitano fianco a fianco Anders Baasmo, noto per le sue interpretazioni in Power Play e The Arctic Convoy, e Ingrid Bolsø Berdal, celebre per i suoi ruoli in Westworld e The Seed. Il cast include Thea Sofie Loch Næss, apprezzata in So Long, Marianne e The Last Kingdom, e Thorbjørn Harr, protagonista di serie come Sex e Power Play.

Completano il cast principale Ólafur Darri Ólafsson, Johannes Joner, Jorge de Juan, Iselin Shumba e Amund Harboe.

Il regista è Kasper Barfoed La regia della miniserie è stata affidata a Kasper Barfoed, già acclamato per il suo lavoro in The Nurse e The Chestnut Man, mentre la sceneggiatura porta la firma di Harald Rosenløw Eeg e Lars Gudmestad, autori che hanno dimostrato di saper coniugare emozioni intense e narrazioni avvincenti. Il progetto è stato reso possibile grazie ai produttori Lasse Greve Alsos e Glenn Lund, con il supporto del produttore esecutivo Martin Sundland. La casa di produzione Fantefilm Scripted Series AS ha contribuito a dare vita a questa ambiziosa opera.

"Un viaggio nei limiti dell’essere umano” Gli sceneggiatori Harald Rosenløw Eeg e Lars Gudmestad hanno condiviso il loro entusiasmo per il progetto, sottolineando la portata innovativa della serie: "È stato entusiasmante utilizzare il genere catastrofico nel formato di una serie tv, che ci permette di avvicinarci ancora di più ai personaggi pur raccontando una storia su vasta scala. La serie esplora i limiti degli esseri umani durante una catastrofe, mostrando come essi affrontano le proprie paure e trovano la forza per superarle”, hanno dichiarato Harald Rosenløw Eeg e Lars Gudmestad.



Inoltre, i due sceneggiatori hanno voluto evidenziare il loro impegno nel portare gli effetti visivi norvegesi a nuovi livelli: "La Palma spinge i confini di ciò che è possibile ottenere con gli effetti visivi in una serie norvegese. Speriamo che il pubblico percepisca la passione che abbiamo messo nel creare qualcosa di spettacolare e coinvolgente”.

La trama: una lotta per la sopravvivenza Ambientata nelle meravigliose e insidiose Isole Canarie, La Palma segue un gruppo di turisti norvegesi che si trovano a fronteggiare una catastrofe naturale senza precedenti: una devastante eruzione vulcanica. Circondati da cenere tossica, colate di lava incandescente e un caos che si diffonde rapidamente, i protagonisti devono lottare contro il tempo e i loro stessi limiti per trovare una via di fuga e mettersi in salvo. La serie non si limita a mostrare la lotta fisica per la sopravvivenza, ma esplora anche le emozioni e le dinamiche umane in un contesto estremo. Con La Palma, Netflix e il team di produzione norvegese aspirano a rivoluzionare il modo in cui le serie catastrofiche vengono percepite dal pubblico. Grazie a un mix di tensione narrativa, personaggi ben delineati e un livello tecnico eccezionale, questa miniserie si candida a diventare un punto di riferimento per il genere.

Le polemiche che arrivano dalla Spagna Nonostante l’ipotesi del megatsunami sia stata oggetto di critiche da parte della comunità scientifica, il progetto ha deciso di utilizzarla come un elemento narrativo suggestivo. L’idea che un’eruzione vulcanica a La Palma possa provocare un megatsunami capace di attraversare l’Oceano Atlantico ha origine da uno studio pubblicato nel 2001. Tuttavia, numerosi esperti, tra cui il vulcanologo spagnolo Rubén López, hanno confutato questa teoria, definendola altamente improbabile. Dopo l’eruzione del 2021, che ha causato ingenti danni ma non eventi catastrofici di tale magnitudo, la comunità scientifica ha ribadito l’importanza di distinguere tra finzione e realtà. López ha sottolineato che la serie deve essere considerata esclusivamente come un’opera di intrattenimento, senza pretese di rappresentare fedelmente il vulcanismo delle Canarie.

Potete guardare il trailer ufficiale di La Palma nel video che trovate in alto, in testa a questo articolo.