The Madness, tutto ciò che devi sapere sulla serie Netflix

Tra gli show più visti in Italia e nel mondo, The Madness è stata elogiata dal Time per la trama e per la straordinaria interpretazione di Colman Domingo. Al centro della narrazione, temi attuali come il razzismo e la disinformazione

Tamsin Topolski è Lucie Snipes , ex moglie di Mark Simon. Sa che il marito apparteneva al gruppo di suprematisti bianchi The Forge, ma è decisa ad uscire dal giro. Ed è decisa a scoprire la verità su quanto successo, temendo per la sua stessa vita. Marsha Stephanie è invece Elena Daniels , ex moglie di Muncie. All'inizio della serie i due sono separati e prossimi al divorzio ma, quando l'uomo è costretto a lottare per dimostrare la sua innocenza, si riavvicinano (nel corso delle puntate Muncie si riavvicina anche alla figlia maggiore Kallie, interpretata da Gabrielle Graham, che non sentiva da anni).

John Ortiz (Fast & Furious, Il lato positivo, American Gangster, Kong: Skull Island) è Franco Quinones , agente dell'FBI a capo delle indagini per la cattura del suprematista bianco ucciso. Sa che quel crimine è la punta dell'iceberg di qualcosa di più grande, ma le pressioni non gli permettono di indagare a dovere.

Il protagonista di The Madness è Colman Domingo , noto per le sue interpretazioni in Fear the Walking Dead ed Euphoria , ne Il colore viola e in Drive-Away Dolls. Nella serie tv è Muncie, commentatore politico ed ex attivista, che si reca nei boschi di Poconos per lavorare al suo nuovo libro. Lì, tuttavia, assiste all'omicidio di Mark Simon, suprematista bianco, finendo al centro di una cospirazione .

Ora che The Madness è approdata online, e che milioni di persone nel mondo hanno scelto di vederla, la sua trama la si conosce più nel dettaglio. Colman Domingo è Muncie Daniels, conduttore di un notiziario che assiste a un omicidio nei boschi di Poconos . L'uomo deve lottare per dimostrare la sua innocenza e per difendere la sua vita, cercando al contempo di ricongiungersi con la sua famiglia e con i suoi ideali.

Inizialmente, la serie veniva descritta come: "Un thriller politico con protagonista un personaggio simile a Van Jones (celebre avvocato, scrittore e attivista statunitense ndr.). Quando assiste a un omicidio, diventa il bersaglio di una caccia all'uomo per tenere nascosti gli oscuri affari razziali di un politico".

The Madness è diretta da Clement Virgo , già mente di Dahmer, The Get Down, The Wire ed Empire. Sua è la regia degli episodi 1, 2, 7 e 8. Quyen Tran e Jessica Lowrey hanno invece firmato la regia degli episodi da 3 al 6.

Di The Madness, il Time ha scritto: "Riesce in gran parte grazie alla forza dell'interpretazione di Domingo, alla complessità di Muncie e, soprattutto, al senso viscerale del caos contemporaneo e della futilità che trasmette ".

In questo inizio dicembre, una serie tv sta dominando le classifiche Netflix in Italia e nel mondo: The Madness. In streaming dal 28 novembre, con un punteggio del 70% su Rotten Tomatoes, vede Colman Domingo nei panni di Muncie Daniels, personalità dei media ingiustamente accusata d'aver ucciso un suprematista bianco, dopo aver ritrovato il cadavere nel bosco.

Una serie tv sulla disinformazione

The Madness insegna a non prendere sempre per vero ciò che i media dicono e i fatti sembrano suggerire. Insegna ad andare un po' più a fondo per vedere chi c'è dietro le cose, spiega come la società trae vantaggio nello spingerci a continuare a credere a ciò che vuole, per tenerci separati gli uni dagli altri. C'è un abisso, oggi, tra le persone e chi vuole fare buona informazione. E, a spiegarlo, è proprio Colman Domingo, affascinato dal suo personaggio ma anche dall'insegnamento della serie.

Mentre è costretto a darsi alla fuga in una lotta disperata per riabilitare il suo nome, e per svelare una cospirazione globale, il suo Muncie trova improbabili alleati contro il miliardario corrotto che tiene i fili di ogni cosa. "Non è strano? Un miliardario come burattinaio?. È molto strano. È una cospirazione o è reale?", ha ironizzato l'attore. "Non lo so, decidete voi".

"Sono laureato in Giornalismo e, da ragazzo, pensavo che le notizie si basassero sui fatti, non sulle opinioni. Ora sono un vortice continuo di informazioni che piombano addosso alle persone, e sono colme di opinioni. Non sai nemmeno a cosa credere, perché spesso ciò che ti viene detto è lontano dalla realtà. Credo sia fondamentale imparare a discernere per tornare all'essenziale, che è poi la verità", ha proseguito l'attore.