Katla, il trailer della serie thriller sci-fi in arrivo a giugno

Il debutto della serie diretta da Baltasar Kormakur, già regista di film come “Everest” e “Resta con me”, è previsto per il 17 giugno

È stato pubblicato il trailer ufficiale dell’attesa serie “Katla”, in arrivo su Netflix il 17 di giugno, visibile anche su Sky Q e NOW. Il regista islandese, Baltasar Kormakur, è celebre, nella sua terra natìa, per avere già diretto film come “Il mare” e “101 Reykjavik”, mentre è noto al grande pubblico per pellicole hollywoodiane, tra cui figurano “Cani sciolti”, “Everest” e “Resta con me”.

La serie sci-fi narra della catastrofica eruzione del vulcano subglaciale Katla, che stravolge la vita di una comunità vicina, mentre dal ghiaccio iniziano a emergere misteri.