Da X Factor a Sanremo, passando per i primi posti in classifica: oggi, 19 dicembre 2024, compie 30 anni Michele Bravi. Il cantante, tra i più apprezzati della sua generazione, è nato nel 1994 a Città di Castello (in provincia di Perugia). Si è avvicinato alla musica sin da piccolo. Poi la fama è arrivata nel 2013, quando a 18 anni ha vinto X Factor. Da allora - attraversando una profonda crisi personale e un’altra discografica - ha pubblicato due Ep, ventuno singoli e quattro album in studio. Per festeggiare il compleanno, ripercorriamo la sua carriera.

Il primo Ep: La vita e la felicità Il primo Ep di Michele Bravi s’intitola La vita e la felicità. Uscito il 6 dicembre 2013 e pubblicato dalla Sony Music, contiene sette tracce. Dentro c’è la canzone omonima, scritta per lui da Tiziano Ferro e Zibba: è l’inedito che aiuta Bravi a vincere la settima edizione di X Factor. Poi ci sono diverse cover, come Carte da decifrare di Ivano Fossati e Ritornerai di Bruno Lauzi, alcune interpretate durante il talent show. Il singolo La vita e la felicità a gennaio 2014 viene certificato disco d'oro. “E l'estate che non passerà/Si troverà una soluzione/La vita e la felicità/Nessuna via, nessuna convinzione/Qui mi troverai/Qualunque volta vorrai rivedermi/Qui a sognare se vorrai tornare/Io rimango qua”, è il ritornello. Vedi anche Fiorella Mannoia e Michele Bravi, fuori il video di Domani è primavera

Il primo album: A passi piccoli Il 10 giugno 2014 esce il primo album in studio di Michele Bravi, pubblicato sempre dalla Sony Music: s’intitola A passi piccoli e contiene undici tracce. Il singolo che anticipa l’uscita del disco è Un giorno in più, mentre il secondo singolo estratto è In bilico, scritto da Giorgia. Diversi brani contenuti nell’album sono stati scritti per lui da altri artisti, come Non aver paura mai (Tiziano Ferro e Emanuele Dabbono), Amarti da qui (Luca Carboni), Serendipity (James Blunt). Bravi ha invece scritto l’ultima canzone del disco, Prima di dormire. L’album contiene anche due singoli già pubblicati: La vita e la felicità, che faceva parte del primo Ep, e Sotto una buona stella, scritto da Federico Zampaglione e colonna sonora dell'omonimo film di Carlo Verdone. “Un giorno in più/Solo un giorno in più/Per farti capire chi sei per me/E quello che è cambiato poi cambierà/Vedrai”, è il ritornello di Un giorno in più. Vedi anche Michele Bravi e le fragilità: "Gli artisti sono giovani ed esposti"

Il secondo Ep: I Hate Music Il 2 ottobre 2015 esce il secondo Ep di Michele Bravi: pubblicato dalla Universal, s’intitola I Hate Music e contiene otto tracce. È un progetto che segna una svolta nella carriera dell’artista: i testi, scritti da Bravi, sono tutti in inglese e le sonorità sono più mature e sperimentali rispetto al passato. I brani spaziano dal power pop al pop rock, dalla dance alla musica elettronica. L’Ep arriva al terzo posto in classifica. Due i singoli estratti: The Days e Sweet Suicide. “The days have gone/The days have been/I lost a war/Against myself”, canta Bravi nel primo. Vedi anche Michele Bravi cerca le stelle seguendo il movimento delle Falene

Il secondo album: Anime di carta Il secondo album in studio di Michele Bravi è Anime di carta, uscito il 24 febbraio 2017 per la Universal. Contiene tredici tracce e raggiunge il primo posto in classifica in Italia, diventando anche disco di platino. Prodotto da Francesco "Katoo" Catitti, contiene brani scritti da Bravi e da altri artisti come Cheope, Matteo De Simone, Luca Leoni, Alessandro Raina. L’album include anche Il diario degli errori, canzone con cui Bravi partecipa al Festival di Sanremo 2017 arrivando quarto. Gli altri singoli estratti sono Solo per un po' e Diamanti. Nel novembre del 2017 esce un’edizione speciale dell’album, intitolata Anime di carta - Nuove pagine: contiene cinque inediti, tra cui il singolo Tanto per cominciare, e una cover (La stagione dell'amore di Franco Battiato). “Almeno tu rimani fuori/Dal mio diario degli errori/Da tutte le mie contraddizioni/Da tutti i torti e le ragioni/Dalle paure che convivono con me/Dalle parole di un discorso inutile/Almeno tu rimani fuori/Dal mio diario degli errori”, canta Bravi nel brano presentato a Sanremo. Vedi anche Michele Bravi, X Factor e le anime di carta: l'intervista

Il terzo album: La geografia del buio Il terzo album in studio di Michele Bravi s'intitola La geografia del buio e viene pubblicato dalla Universal il 29 gennaio 2021. Esce alla fine di un periodo lontano dalle scene, dopo che nel novembre del 2018 il cantante è coinvolto in un incidente stradale a Milano che causa la morte di una donna. “La geografia del buio è una grande riflessione sul dolore. Non è un disco sul come si esce dal buio, ma un concept album che attraversa quel buio e trova un modo per conviverci”, racconta l’artista. Il disco, che raggiunge il primo posto delle classifiche in Italia, contiene dieci tracce (più due tracce bonus nell’edizione digitale) a cui collaborano artisti come Cheope, Federica Abbate, Francesco "Katoo" Catitti. Quattro i singoli estratti: La vita breve dei coriandoli, Mantieni il bacio, Falene (con Sophie and the Giants), Cronaca di un tempo incerto. “Affascinati dalle fragili/Evoluzioni degli acrobati/Dal movimento degli oceani/Dal vento che accarezza gli alberi/La vita breve dei coriandoli/Ci fa sentire che noi siamo liberi/E tutto questo ancora mette i brividi”, canta Bravi in La vita breve dei coriandoli. Vedi anche Milano, incidente Michele Bravi: cantante patteggia a un anno e 6 mesi

Il quarto album: Tu cosa vedi quando chiudi gli occhi Nel 2022 Michele Bravi partecipa ancora al Festival di Sanremo con il brano Inverno dei fiori e arriva decimo. In estate pubblica anche il singolo Zodiaco. Segue una pausa discografica, in cui si dedica ad altri progetti. “Ogni volta che mi mettevo davanti a un pianoforte non ne usciva niente”, racconta di quel periodo di crisi artistica. Il singolo successivo arriva nell’ottobre del 2023: s’intitola Odio e anticipa l’uscita dell’album Tu cosa vedi quando chiudi gli occhi. Il disco, il quarto in studio e per ora l’ultimo di Bravi, vede la luce il 12 aprile 2024 per la Universal. Contiene tredici tracce, tra cui gli altri singoli Per me sei importante, Malumore francese (con Carla Bruni) e Umorismo italiano. C’è anche Ti avessi conosciuto prima, scritta da Giuliano Sangiorgi. “Quanto ti odio/Ti odio, ti odio, ti odio/Perché ti amo/Ti amo, ti amo, ti amo”, è l’inizio di Odio. E sul brano Bravi spiega: “È una canzone sulla spietata dipendenza dell'altro. La declinazione più ossessiva del racconto d'amore che nel disco trova tutte le sue traduzioni”. Vedi anche Michele Bravi, è uscito il video del nuovo brano Odio

