Michele Bravi, è uscito il video del nuovo brano Odio

E' finalmente arrivato l'atteso videoclip ufficiale di odio (scritto proprio in minuscolo), il nuovo singolo di Michele Bravi che è approdato su tutte le piattaforme digitali e in radio lo scorso 27 ottobre. Questo videoclip, scritto da Michele Bravi medesimo, è un viaggio nella quotidianità e a guardarlo sembra di sfogliare un album di fotografie: racconta l’intimità e l’intreccio di una relazione disfunzionale che si sviluppa dentro le mura domestiche. La dipendenza dal corpo dell’altro, intesa come la declinazione più ossessiva del racconto d’amore, è la vera protagonista delle immagini che sono state volutamente girate in bianco e nero. Questo gioco cromatico semplice ma destabilizzante rappresenta il veleno che inquina il rapporto di coppia, racconta il sentimento di odio che si sviluppa e che è reso visivamente dalla sottrazione di colore. odio , anticipazione del prossimo progetto discografico di Michele Bravi , è stato firmato dallo stesso artista e prodotto dai Room9 .

IL TESTO DI ODIO





Quanto ti odio



Ti odio, ti odio, ti odio

Perché ti amo

Ti amo, ti amo, ti amo

E più ti guardo e più capisco quanto sei bugiardo

E vorrei andarmene ma il punto è che non riesco a farlo

E di sicuro con lui lo penso tutte le volte

Facevate l’amore per tutta la notte

Ma come posso farne a meno

Lo vedi che mi sono arreso

Però ti odio e non lo nego

Perché ti amo pensa quanto sono scemo

Ed è iniziato come un gioco

Guardami adesso grido aiuto

Che ti odio da perderci il fiato

Ma quanto è vero che ti amo

Di te non mi rimane niente

Ma di me hai preso tutto senza chiedere

E anche stanotte tu che sbagli il mio nome

E lo so che fa male ma non riesco a scappare da te

Che cerchi sempre in me il colpevole

Lo senti il sale delle lacrime

E mi si è rotta la voce

Che c’è l’aria viziata quando parlo d’amore con te

Odio i nostri corpi

Nudi sopra un letto

riescono a parlarsi con le carne ma

Quando poi ti guardo

Non ci vedo niente, solo un vuoto intenso e ruvido

Non mi chiedere, non mi chiedere

No

Non mi chiedere, non lo chiedere

No

Ché non riesco a stare neanche un giorno senza te

Ma come posso farne a meno

Lo vedi che mi sono arreso

Però ti odio e non lo nego

Perché ti amo pensa quanto sono scemo

Ed è iniziato come un gioco

Guardami adesso grido aiuto

Che ti odio da perderci il fiato

Ma quanto è vero che ti amo

Di te non mi rimane niente

Ma di me hai preso tutto senza chiedere

E anche stanotte tu che sbagli il mio nome

E lo so che fa male ma non riesco a scappare da te

Che cerchi sempre in me il colpevole

Lo senti il sale delle lacrime

E mi si è rotta la voce

Che c’è l’aria viziata quando parlo d’amore con te

Quanto ti odio

Ti odio, ti odio, ti odio

Perché ti amo

Ti amo, ti amo, ti amo

Di te non mi rimane niente

Ma di me hai preso tutto senza chiedere

E anche stanotte tu che sbagli il mio nome

E lo so che fa male ma non riesco a scappare da te

Che cerchi sempre in me il colpevole

Lo senti il sale delle lacrime

E mi si è rotta la voce

Che c’è l’aria viziata quando parlo d’amore con te