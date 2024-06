Si tratta della prima collaborazione dei due artisti. Nelle prossime settimane Fiorella Mannoia sarà in tournée in numerose città italiane, mentre Michele Bravi darà il via al "Tu cosa vedi quando chiudi gli occhi tour" a settembre

Fiorella Mannoia e Michele Bravi hanno pubblicato il videoclip di Domani è primavera. La collaborazione ha immediatamente ottenuto ottimi riscontri da parte del pubblico e della critica divenendo uno dei tormentoni estivi di quest’anno.

fiorella mannoia e michele bravi, fuori il video di domani è primavera Una coppia inedita per l’estate 2024. Fiorella Mannoia e Michele Bravi hanno unito le loro voci per Domani è primavera, una canzone dal ritmo travolgente che resta in testa al primo ascolto. Ad alcune settimane di distanza dall’uscita del brano, i due artisti ne hanno condiviso il videoclip diretto da Yuri Santurri. Nel filmato gli artisti cantano e ballano in una location industriale e in quello che sembrerebbe essere il salotto di un’abitazione. approfondimento Fiorella Mannoia, è uscita Domani è primavera con Michele Bravi

In autunno Michele Bravi sarà in tournée nei teatri. L’artista darà il via alla serie di concerti dal palco del Teatro Lirico di Assisi per poi toccare numerose città fino alla chiusura prevista il 14 ottobre al Teatro Sistina di Roma. Ecco le date del Tu cosa vedi quando chiudi gli occhi tour: 15.09 Assisi | Teatro Lyrick

18.09 Fermo | Teatro dell’Aquila

25.09 Torino | Teatro Colosseo

26.09 Padova | Teatro Verdi

30.09 Milano | Teatro Arcimboldi

04.10 Pistoia | Teatro Manzoni

14.10 Roma | Teatro Sistina approfondimento Fiorella Mannoia & Friends, il concerto per celebrare i 70 anni

Fiorella Mannoia (FOTO) è invece reduce dal successo sul palco del Teatro Ariston. Infatti, la cantante ha preso parte alla 74esima edizione del Festival di Sanremo presentando il brano Mariposa, certificato disco d’oro. Giovedì 11 luglio la voce de Il cielo d'Irlanda darà il via alla tournée Fiorella sinfonica - Live con orchestra che la porterà in numerose città italiane: da Varese a Ostuni passando per Trento, Catania, Pescara, Macerata e Verona.

