Fiorella Mannoia, è uscita Domani è primavera con Michele Bravi

La canzone, scritta da Amara, vede Fiorella Mannoia e Michele Bravi collaborare per la prima volta

È uscito il brano Domani è primavera. Dopo giorni di anticipazioni sui social, la coppia ha reso disponibile la canzone che ha immediatamente riscosso ottimi consensi da parte del pubblico.

Il testo della prima collaborazione tra i due artisti è stato scritto da Amara. La cantautrice ha raccontato su Instagram: “Finché c’è Fiorella Mannoia, c’è speranza! Ancora una volta al tuo fianco unite e sempre più convinte che il mondo si possa cambiare!".

L’artista ha aggiunto: “Fiorella Mannoia, amica mia, sei il fiore più profumato di questa nuova primavera. Un grazie speciale a Carlo Di Francesco per la fedeltà, la fiducia, la stima, la persona e l’artista che sei. A Michele Bravi per aver donato la sua sensibile anima a questa canzone. A Valerio Balisse, amico caro, che ha messo a disposizione il suo tempo e la sua energia quando il frutto era ancora acerbo”.

Il brano è un grido di speranza che celebra la ricerca dell’amore e la voglia di continuare a ballare tra le difficoltà della vita. Ecco il testo di Domani è primavera:

C’è chi dice basta

C’è chi non aspetta

C’è chi invece di partire resta

Chi non dorme di notte

Chi si sveglia alle sette

Chi esce solo per le sigarette

C’è chi dice bene

C’è chi dice male

C’è chi invece di parlare tace

C’è chi ancora confonde le figure e le ombre

La prigione con la libertà

Signori buonasera

Domani è primavera

Domani è primavera

C’è che invece noi stiamo ballando

Nonostante la fine del mondo

Siamo anime in cerca d’amore

Come barche di carta in balia delle onde del mare

C’è chi non si arrende

C’è chi si difende

C’è chi guarda e resta indifferente

Chi non prova vergogna

Chi ti mette alla gogna

Chi pretende quello che non da

Chi non ha coerenza

Chi non ha coscienza

Chi rivendica l’indipendenza

Chi ti plagia la mente

Chi non crede più a niente

Chi manipola la verità

Comunque buonasera

Domani è primavera

Domani è primavera

C’è che invece noi stiamo ballando

Nonostante il dolore del mondo

Siamo anime in cerca d’amore

Come barche di carta in balia delle onde del mare

C’è che ancora noi stiamo ballando

Nonostante la fine del mondo

Disarmati davanti al dolore

Continuiamo a sperare in quell’ultimo raggio di sole

Amore che non ci fa dormire

Amore, amore senza fine

Amore, che cosa fai stasera

Che cosa fai stasera

Domani è primavera

C’è che invece noi stiamo ballando

Nonostante il dolore del mondo

Siamo anime in cerca d’amore

Come barche di carta in balia delle onde del mare

C’è che ancora noi stiamo ballando

Nonostante la fine del mondo

Disarmati davanti al dolore

Continuiamo a sperare in quell’unico raggio di sole

Amore che non ci fa dormire

Amore, amore senza fine

Amore che cosa fai stasera

Che cosa fai stasera

Domani è primavera