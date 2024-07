Billie Holiday moriva 65 anni fa: cosa sapere sulla cantante jazz

2/15 ©Getty

LE VIOLENZE - A dieci anni sua madre e il suo patrigno si lasciarono e lei andò in un riformatorio per un anno. Dopo alcuni mesi di libertà, un vicino di casa la violentò: lui finì in carcere per l'aggressione ma lei venne mandata in riformatorio per quattro mesi con l'accusa di "aver sedotto un uomo"

