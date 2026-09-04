Malika Ayane, è uscito il nuovo singolo Detto tra noi

Domenica 1° novembre la cantautrice tornerà in concerto dando il via alla nuova tournée con lo spettacolo in scena al Teatro dell’Aquila di Fermo. In seguito, l’artista porterà la sua musica in numerose altre città: da Roma a Pescara passando per Firenze, Milano, Napoli, Catania, Bologna e Senigallia
In attesa dell’uscita del nuovo album Cicale, Malika Ayane (FOTO) ha pubblicato il singolo Detto tra noi. La cantautrice ha raccontato: “La malinconica lucidità dell’età adulta, il mare d’inverno, le luci dell’alba e quel pensiero rivolto al ‘poi’ ogni volta che qualcosa di nuovo comincia”. A novembre l’artista tornerà in concerto con la tournée nei teatri.
malika ayane, il nuovo singolo detto tra noi
A febbraio Malika Ayane ha presentato la canzone Animali notturni in gara alla 76esima edizione del Festival di Sanremo. Successivamente, l’artista ha pubblicato il brano Una possibilità offrendo un nuovo sguardo sul progetto discografico Cicale in uscita venerdì 18 settembre. La cantautrice ha raccontato sul profilo Instagram da oltre 270.000 follower: “Ho deciso di intitolare il disco Cicale. Le cicale sono animali che vivono fino a diciassette anni sotto terra per una sola stagione di luce, al termine della quale muoiono per restituire il loro corpo alla terra. Quando finalmente escono dal sottosuolo, lasciano la corazza in cui sono cresciute e quindi si trovano a dover sopravvivere ai predatori e ai pericoli svariati lungo la strada che li separa dall’albero su cui canteranno e si accoppieranno prima della fine. Eppure, se pensiamo alle cicale, il primo riferimento è sempre alla superficialità, al canto estivo come un irresponsabile modo di stare al mondo”.
Ora, la cantante ha pubblicato Detto tra noi spiegandone il significato sul profilo social: “La malinconica lucidità dell’età adulta, il mare d’inverno, le luci dell’alba e quel pensiero rivolto al ‘poi’ ogni volta che qualcosa di nuovo comincia, questa è Detto tra noi, una canzone nata a Parigi, un po’ di tempo fa, alla quale voglio molto bene”. Parallelamente all’uscita del brano, Malika Ayane ha pubblicato il suo videoclip ufficiale su YouTube. Questo il testo di Detto tra noi di Malika Ayane:
Strano che ti chiamo già amore
Basterebbe un po’ di tatto e di prudenza
Per amarsi e andare più piano
La pazienza pare venga con l’età
E non è proprio un dettaglio
Prima o poi finirà questo inverno di pietra
Maggio mi troverà come sempre inquieta ma
Io potrei, perché no,
Incontrarti dentro un imbroglio
O un ricordo
Immagina due come noi,
Piedi nudi sopra pavimenti sporchi
Dimentica, detto tra noi
Che ballare ad occhi chiusi tra bicchieri e vetri rotti non si fa
Lo so che non si fa
Scusa non ti chiamo più amore
Non è tempo di un esame di coscienza
Presto tutto sarà più chiaro
L’astinenza pare sia salvifica
Un passaggio obbligato
Prima o poi finirà questo inverno di pietra
Maggio mi troverà come sempre inquieta ma
Io vorrei, perché no,
Incontrarti dentro un imbroglio
Immagina due come noi,
Piedi nudi sopra pavimenti sporchi
Dimentica, detto tra noi
Che ballare ad occhi chiusi tra bicchieri e vetri rotti non si fa
Lo so che non si fa
Prima o poi finirà o è finita ma non ricordo
Immagina due come noi,
Piedi nudi sopra pavimenti sporchi
Dimentica, detto tra noi
Che ballare ad occhi chiusi tra bicchieri e vetri rotti non si fa
Approfondimento
Malika Ayane, il 18 settembre arriva il nuovo album di inediti Cicale
Domenica 1° novembre Malika Ayane tornerà in concerto dando il via alla nuova tournée con lo spettacolo in scena al Teatro dell’Aquila di Fermo. In seguito, l’artista porterà la sua musica in numerose altre città: da Roma a Pescara passando per Firenze, Milano, Napoli, Catania, Bologna e Senigallia. Ecco il calendario del tour:
- domenica 01 novembre 2026 - FERMO · TEATRO DELL'AQUILA
- martedì 03 novembre 2026 - ROMA · AUDITORIUM CONCILIAZIONE
- mercoledì 04 novembre 2026 - FIRENZE · TEATRO VERDI
- martedì 10 novembre 2026 - MILANO · TEATRO ARCIMBOLDI
- mercoledì 11 novembre 2026 - TORINO · TEATRO COLOSSEO
- lunedì 16 novembre 2026 - BITRITTO (BA) · PALATOUR
- martedì 17 novembre 2026 - NAPOLI · TEATRO AUGUSTEO
- giovedì 19 novembre 2026 - CATANIA · TEATRO METROPOLITAN
- venerdì 20 novembre 2026 - PALERMO · TEATRO GOLDEN
- martedì 24 novembre 2026 - PADOVA · GRAN TEATRO GEOX
- mercoledì 25 novembre 2026 - BOLOGNA · TEATRO DUSE
- venerdì 27 novembre 2026 - SENIGALLIA (AN) · TEATRO LA FENICE
- sabato 28 novembre 2026 - PESCARA · TEATRO MASSIMO
Approfondimento
Malika Ayane, testo e significato del singolo Una possibilità
©Getty
I cantanti di Sanremo 2026: Malika Ayane con Animali Notturni. FOTO
La cantautrice italiana, alla sua sesta partecipazione alla kermesse, è stata molte volte protagonista sul palco del Teatro Ariston, che ha calcato anche come ospite anche nell'edizione 2025 per la serata dei duetti. In gara con 'Animali Notturni', una canzone che parla d'amore, si esibirà al Festival 2026 anche con Claudio Santamaria. Insieme proporrano il brano 'Mi sei scoppiato dentro il cuore'