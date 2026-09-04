Malika Ayane, è uscito il nuovo singolo Detto tra noi

In attesa dell’uscita del nuovo album Cicale, Malika Ayane ( FOTO ) ha pubblicato il singolo Detto tra noi. La cantautrice ha raccontato: “La malinconica lucidità dell’età adulta, il mare d’inverno, le luci dell’alba e quel pensiero rivolto al ‘poi’ ogni volta che qualcosa di nuovo comincia”. A novembre l’artista tornerà in concerto con la tournée nei teatri.

malika ayane, il nuovo singolo detto tra noi

A febbraio Malika Ayane ha presentato la canzone Animali notturni in gara alla 76esima edizione del Festival di Sanremo. Successivamente, l’artista ha pubblicato il brano Una possibilità offrendo un nuovo sguardo sul progetto discografico Cicale in uscita venerdì 18 settembre. La cantautrice ha raccontato sul profilo Instagram da oltre 270.000 follower: “Ho deciso di intitolare il disco Cicale. Le cicale sono animali che vivono fino a diciassette anni sotto terra per una sola stagione di luce, al termine della quale muoiono per restituire il loro corpo alla terra. Quando finalmente escono dal sottosuolo, lasciano la corazza in cui sono cresciute e quindi si trovano a dover sopravvivere ai predatori e ai pericoli svariati lungo la strada che li separa dall’albero su cui canteranno e si accoppieranno prima della fine. Eppure, se pensiamo alle cicale, il primo riferimento è sempre alla superficialità, al canto estivo come un irresponsabile modo di stare al mondo”.

Ora, la cantante ha pubblicato Detto tra noi spiegandone il significato sul profilo social: “La malinconica lucidità dell’età adulta, il mare d’inverno, le luci dell’alba e quel pensiero rivolto al ‘poi’ ogni volta che qualcosa di nuovo comincia, questa è Detto tra noi, una canzone nata a Parigi, un po’ di tempo fa, alla quale voglio molto bene”. Parallelamente all’uscita del brano, Malika Ayane ha pubblicato il suo videoclip ufficiale su YouTube. Questo il testo di Detto tra noi di Malika Ayane:

Strano che ti chiamo già amore

Basterebbe un po’ di tatto e di prudenza

Per amarsi e andare più piano

La pazienza pare venga con l’età

E non è proprio un dettaglio

Prima o poi finirà questo inverno di pietra

Maggio mi troverà come sempre inquieta ma

Io potrei, perché no,

Incontrarti dentro un imbroglio

O un ricordo

Immagina due come noi,

Piedi nudi sopra pavimenti sporchi

Dimentica, detto tra noi

Che ballare ad occhi chiusi tra bicchieri e vetri rotti non si fa

Lo so che non si fa

Scusa non ti chiamo più amore

Non è tempo di un esame di coscienza

Presto tutto sarà più chiaro

L’astinenza pare sia salvifica

Un passaggio obbligato

Prima o poi finirà questo inverno di pietra

Maggio mi troverà come sempre inquieta ma

Io vorrei, perché no,

Incontrarti dentro un imbroglio

Immagina due come noi,

Piedi nudi sopra pavimenti sporchi

Dimentica, detto tra noi

Che ballare ad occhi chiusi tra bicchieri e vetri rotti non si fa

Lo so che non si fa

Prima o poi finirà o è finita ma non ricordo

Immagina due come noi,

Piedi nudi sopra pavimenti sporchi

Dimentica, detto tra noi

Che ballare ad occhi chiusi tra bicchieri e vetri rotti non si fa