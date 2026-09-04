Ospite del podcast Not Gonna Lie di Kylie Kelce, l'attrice premio Oscar ha spiegato di aver visto cinque luci nel cielo unirsi e poi sparire all'improvviso. Per molto tempo ha evitato di parlarne pubblicamente per paura di non essere creduta

Mentre si prepara a tornare sul grande schermo accanto a Nicole Kidman in Practical Magic 2, Sandra Bullock ha condiviso un ricordo rimasto a lungo nel cassetto: un presunto avvistamento UFO avvenuto anni fa durante una permanenza di lavoro a Saint Martin. Ospite del podcast Not Gonna Lie di Kylie Kelce, l'attrice premio Oscar ha raccontato di aver visto cinque misteriose luci muoversi nel cielo prima di sparire all'improvviso.

"Ci sono astronavi aliene che volano nel cielo", ha dichiarato l'attrice, introducendo il racconto di quanto accaduto durante un soggiorno a Saint Martin per motivi di lavoro.

Nel corso dell'intervista, Bullock ha spiegato di aver evitato a lungo di rendere pubblica la vicenda, temendo di non essere creduta. Un ricordo che però, ha ammesso, è rimasto vivido nella sua memoria.

Il presunto avvistamento sulla spiaggia di Saint Martin

Bullock ha ricostruito nei dettagli quella serata, trascorsa insieme ad altre persone dopo una giornata di riprese.

"Stavamo girando a Saint Martin ed eravamo usciti in gruppo. C'era qualche birra di mezzo ed eravamo tutti sdraiati sulla sabbia a guardare il cielo", ha ricordato.

A un certo punto avrebbe notato una piccola luce in movimento. "Ho pensato che fosse un satellite", ha spiegato. Poco dopo, però, una seconda luce sarebbe arrivata da una direzione diversa. "Pensavo fosse un aereo, ma è rimasta lì".

Secondo il racconto dell'attrice, nel giro di pochi istanti sarebbero apparse altre luci fino a raggiungere il numero di cinque. "Poi ce n'era un'altra e un'altra ancora. Erano cinque in tutto", ha detto.