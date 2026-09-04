Sandra Bullock e quel misterioso avvistamento UFO: "Cinque luci nel cielo e poi sparite"Spettacolo
Ospite del podcast Not Gonna Lie di Kylie Kelce, l'attrice premio Oscar ha spiegato di aver visto cinque luci nel cielo unirsi e poi sparire all'improvviso. Per molto tempo ha evitato di parlarne pubblicamente per paura di non essere creduta
Mentre si prepara a tornare sul grande schermo accanto a Nicole Kidman in Practical Magic 2, Sandra Bullock ha condiviso un ricordo rimasto a lungo nel cassetto: un presunto avvistamento UFO avvenuto anni fa durante una permanenza di lavoro a Saint Martin. Ospite del podcast Not Gonna Lie di Kylie Kelce, l'attrice premio Oscar ha raccontato di aver visto cinque misteriose luci muoversi nel cielo prima di sparire all'improvviso.
"Per anni ho avuto paura di parlarne"
Nel corso dell'intervista, Bullock ha spiegato di aver evitato a lungo di rendere pubblica la vicenda, temendo di non essere creduta. Un ricordo che però, ha ammesso, è rimasto vivido nella sua memoria.
"Ci sono astronavi aliene che volano nel cielo", ha dichiarato l'attrice, introducendo il racconto di quanto accaduto durante un soggiorno a Saint Martin per motivi di lavoro.
Approfondimento
Amori & incantesimi 2, il trailer con Nicole Kidman e Sandra Bullock
Il presunto avvistamento sulla spiaggia di Saint Martin
Bullock ha ricostruito nei dettagli quella serata, trascorsa insieme ad altre persone dopo una giornata di riprese.
"Stavamo girando a Saint Martin ed eravamo usciti in gruppo. C'era qualche birra di mezzo ed eravamo tutti sdraiati sulla sabbia a guardare il cielo", ha ricordato.
A un certo punto avrebbe notato una piccola luce in movimento. "Ho pensato che fosse un satellite", ha spiegato. Poco dopo, però, una seconda luce sarebbe arrivata da una direzione diversa. "Pensavo fosse un aereo, ma è rimasta lì".
Secondo il racconto dell'attrice, nel giro di pochi istanti sarebbero apparse altre luci fino a raggiungere il numero di cinque. "Poi ce n'era un'altra e un'altra ancora. Erano cinque in tutto", ha detto.
Approfondimento
Giornata degli Ufo, i file desecretati dal Pentagono Usa
"Si sono riunite e poi sono schizzate via"
Il momento più sorprendente sarebbe arrivato subito dopo. Le cinque luci, ha raccontato Bullock, sarebbero rimaste sospese nel cielo per alcuni istanti prima di compiere un movimento improvviso.
"Si sono come riunite e poi, all'improvviso, pfft, sono schizzate via così!", ha ricordato l'attrice, mimando durante il podcast la rapidità con cui sarebbero scomparse.
Bullock non ha avanzato spiegazioni sull'accaduto né ha cercato di attribuire un'origine precisa alle misteriose luci. Dopo anni di silenzio, ha semplicemente deciso di condividere un episodio che continua a considerare uno dei ricordi più insoliti della sua vita.
©Getty
Amori & Incantesimi 2, Bullock e Kidman alla première a Londra. FOTO
Una pioggia di stile ha bagnato London, abituata alla pioggia ma (forse) non a cotanto stile... Le due star di Hollywood tornano a vestire i panni delle sorelle Owens nel sequel riporta sul grande schermo Sally e Gillian, le streghe già protagoniste del film del 1998. Un abito Givenchy leopardato della collezione autunno-inverno 2026 di Sarah Burton per Bullock e un abito Chanel personalizzato realizzato da Matthieu Blazy per Kidman hanno reso l'evento ancora più glam. A cura di Camilla Sernagiotto