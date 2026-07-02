UFO, Oggetti volanti non identificati, dall’inglese Unidentified Flying Object , oppure UAP, Unidentified Anomalous Phenomena, ovvero Fenomeni Aerei/Anomali Non Identificati, formula adottata dal Pentagono e dalla NASA per porre freno alle fantasie legate ai "dischi volanti". Diverse sigle per definire gli avvistamenti nei cieli che generano dibattito e spesso sono materiale di mistificazione e complottisimi. Oggi, 2 luglio, chi crede nella presenza di specie diverse da quella umana nell’universo e negli incontri ravvicinati sulla terra celebra la Giornata mondiale degli UFO. A dare nuova linfa a queste tesi, l’ultima iniziativa voluta da Donald Trump nota come “Presidential Unsealing and Reporting System for UAP Encounters”, un programma per rendere più trasparenti le conoscenze del Governo in merito ai fenomeni extraterrestri.

La giornata mondiale degli UFO è stata celebrata per la prima volta all’inizio degli anni 2000 e istituita in forma “ufficiale” dalla World UFO Day Organisation che punta sulla diffusione delle teorie sull’esistenza degli alieni e alla sensibilizzazione della veridicità degli avvistamenti sulla Terra. La data scelta corrisponde all’anniversario del presunto incidente UFO a Roswell, uno dei casi più controversi e dibattuti. Nel 1947 in un ranch vicino a Roswell, New Mexico, caddero dei rottami appartenenti a quello che la Roswell Army Air Field (RAAF), una base aerea dell’Aeronautica militare statunitense a pochi chilometri di distanza dalla città, definì in un comunicato, un “disco volante”. Nonostante la smentita del governo e dall’esercito degli Stati Uniti dei giorni successivi, si cominciarono a diffondere con insistenza le tesi più disparate dalla stampa locale e nazionale. Una bolla che non è mai del tutto scoppiata e che ha raggiunto il culmine nel 1995 quando un produttore britannico spacciò come vero un video fake della presunta autopsia degli aliene di Roswell, rilanciato e trasmesso dalle televisioni di tutto il mondo. Cinquant’anni dopo l’incidente, l’Aeronautica statunitense ha prodotto due rapporti ufficiali sul tema che chiariscono che l’oggetto che si schiantò sul ranch di Roswell non era una sonda meteorologica, come dalle prime ricostruzioni, ma un pallone sonda appartenente al progetto segreto Mogul, il cui scopo era tenere sotto controllo l’Unione Sovietica. Il caso Roswell ha raggiunto una popolarità tale da essere diventato materia di film e serie tv, così come il mito dell’Area 51, base militare top-secret situata in Nevada dove secondo la vulgata sarebbero conservati relitti alieni, attira ogni anno turisti da tutto il mondo. L’elenco dei casi è lunghissimo. Anche l’Italia è stata protagonista di avvistamenti: in particolare è nota la vicenda del il 27 ottobre 1954. Durante l’incontro di calcio Fiorentina-Pistoiese, il cielo sopra lo stadio Artemio Franchi di Firenze fu attraversato da quello che i presenti descrissero come un misterioso stormo di velivoli di diversa forma. Nello stesso giorno, in molti videro tali oggetti non identificati anche dal Duomo di Firenze. Per gli esperti, sarebbero stati solamente velivoli appartenenti ad un’operazione militare.

I documenti desecretati da Trump

La desecretazione dei documenti riservati è una delle richieste portate avanti dalle associazioni di ufologi e di sostenitori delle teorie su alieni e dintorni. Un mondo che sta seguendo con grande attenzione gli ultimi sviluppi che arrivano da Washington. Trump aveva anticipato l'operazione su x: "Visto l'enorme interesse dimostrato, darò disposizioni al Segretario alla Guerra, nonché agli altri dipartimenti e agenzie competenti, di avviare il processo di individuazione e divulgazione dei documenti governativi relativi alla vita aliena ed extraterrestre, ai fenomeni aerei non identificati (UAP) e agli oggetti volanti non identificati (UFO)...".

A maggio circa 162 documenti inediti sono stati divulgati nell'ambito del già citato programma voluto dal Trump, “Presidential Unsealing and Reporting System for UAP Encounters”. All’interno documentazione relativa alle missioni spaziali Apollo 1, del 1969, e Apollo 17, del 1972, ma anche corrispondenza tra il dipartimento di Stato e la Nasa. In particolare, è contenuto nei file divulgati l'interrogatorio dell' Fbi a un “pilota di droni”, che nel 2023, ha affermato di aver avvistato in cielo un "oggetto lineare" così luminoso da poter "distinguere delle fasce all'interno della luce stessa". A distanza di due settimane dal primo rilascio di materiali declassificati, sono state caricate sul portale testimonianze di avvistamenti da parte di piloti militari e alcune immagini legate alle missioni NASA. Mentre a giugno il Pentagono ha reso pubblica una nuova serie di documenti sugli Uap. Tra le carte, anche dei documenti risalenti agli anni ‘40 e il caso singolare relativo a un avvistamento avvenuto nel febbraio 2022 nei pressi di Cheyenne Mountain, in Colorado. I testimoni descrissero un “oggetto grande all'incirca quanto un grosso jet e simile a una patata angolare e asimmetrica, composta da pannelli irregolari".

"Trump sta mantenendo le promesse. Il popolo americano ha chiesto maggiore trasparenza su questi argomenti, e il presidente Trump sta mantenendo le promesse", ha sottolineato il Pentagono. "Sebbene tutti i documenti siano stati esaminati per motivi di sicurezza, molti dei materiali non sono ancora stati analizzati per la risoluzione di eventuali anomalie", continua la nota. Il segretario alla Difesa, Pete Hegseth, ha ribadito il concetto: "È tempo che il popolo americano veda da solo. Questa pubblicazione di documenti declassificati dimostra l'impegno sincero dell'amministrazione Trump per una trasparenza senza precedenti". La pubblicazione del materiale non fornisce alcuna risposta certa o novità, trattandosi di casi che rientrano nella cateogoria di fenomeno "non identificati. Non c'è ancora una data ufficiale per quella che sarà la quarta tranche, poiché i dossier vengono solitamente svelati senza preavviso dal Dipartimento della Guerra a cadenza irregolare.