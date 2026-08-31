Malika Ayane, il 18 settembre arriva il nuovo album di inediti Cicale

A 5 anni di distanza dal suo ultimo progetto discografico, Malika Ayane torna con un nuovo album di inediti dal titolo Cicale (Carosello Records in licenza a M.A.S.T./Believe), che uscirà venerdì 18 settembre. L'album è anticipato dal singolo Detto tra noi, disponibile in radio e in digitale dal 4 settembre. "Una mattina di dicembre di un po' di anni fa, camminavo fuori dal teatro di Brecht a Berlino e ho telefonato ad Andrea Bonomo - racconta Malika -. Gli ho chiesto come fosse possibile che lui e Pacifico non avessero mai fatto musica insieme. Un mese dopo eravamo tutti e tre in studio a Parigi. Non avevamo scadenze né obiettivi se non quello di trasformare in musica le nostre sensibilità mescolate insieme. Complice forse anche il contesto geografico e stagionale ma Detto tra noi è la prima canzone nata da questa combinazione.

Il brano

Il brano sintetizza il grigio del mare invernale, il riflesso delle luci dell'alba su paillettes che hanno danzato tutta la notte, l'inevitabile pensiero rivolto al 'poi' ogni volta che inizia qualcosa di nuovo. 'Detto tra noi' è la lucida malinconia tipica dell'età adulta che quando siamo in buona chiamiamo 'consapevolezza' e che nei giorni meno brillanti diventa 'saggezza'. È l'ombra che si proietta sulle cose ma che non le scurisce perché lo sguardo di su di esse è dato con senso della realtà e con fiducia ma senza scomodare le aspettative. Per quello che riguarda testo e musica, mi piace che sia l'ascolto ad evocare un'interpretazione possibile. Quello che mi interessava più di ogni altra cosa è che le suggestioni emotive fossero forti e il testo chiaro. La mia sensazione è che ci siamo riusciti".



