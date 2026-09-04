Miley Cyrus, nuovo album che omaggia Dolly Parton e lancia il singolo Bass PersuadesMusica
Sta per arrivare il decimo album in studio della popstar, in uscita il 18 settembre per Atlantic Records. Il progetto arriva dopo Something Beautiful del 2025 e porta con sé anche il ricordo di Dolly Parton, madrina della cantante e figura per lei profondamente importante, scomparsa recentemente. A dare il via alla nuova era è il singolo intitolato come il disco, pubblicato il 3 settembre insieme a un videoclip firmato da Mert Alas
Miley Cyrus è pronta a inaugurare una nuova fase della sua carriera con Bass Persuades, il suo decimo album in studio, in uscita il 18 settembre 2026 per Atlantic Records. Il progetto arriva dopo Something Beautiful del 2025 e porta con sé anche il ricordo di Dolly Parton, madrina della cantante e figura per lei profondamente importante, scomparsa recentemente. A dare il via alla nuova era è il singolo Bass Persuades, pubblicato il 3 settembre insieme a un videoclip firmato da Mert Alas (potete guardare il video in fondo a questo articolo).
Il nuovo brano guarda agli anni Ottanta attraverso synth e sonorità dance-pop, ma affronta un tema molto contemporaneo: il rapporto sempre più stretto con smartphone e schermi. Cyrus invita infatti a mettere da parte il telefono, uscire dalla dimensione virtuale e tornare a ballare. Il ritornello insiste sul messaggio: “The kids don’t want to dance” (“I bambini non vogliono ballare”), prima dell’invito a “surrender to the night” (“abbandonarsi alla notte”).
Il nuovo album e l’influenza di Dolly Parton
Il titolo del disco, Bass Persuades, nasce proprio dall’idea del potere esercitato dalla musica sulle persone. Quando ha annunciato l’album su Instagram, Cyrus ha scritto: “Music takes hold of us. We feel it, sing it, sometimes dance to it, let it out and carry on. It is powerful, vulnerable, sweet and strong” (“La musica si impossessa di noi. La sentiamo, la cantiamo, a volte ci balliamo, la liberiamo e andiamo avanti. È potente, vulnerabile, dolce e forte”).
Nel progetto trova spazio anche il legame con Dolly Parton, che Cyrus ha sempre considerato una presenza fondamentale nella propria vita e carriera. Il comunicato dell’album definisce la cantante country una “profound influence” (“influenza profonda”) per Miley.
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Bass Persuades, tra nostalgia e vita digitale
Il primo singolo utilizza un immaginario anni Ottanta per parlare delle abitudini del presente. Cyrus canta di persone “glued” (“incollate”) allo schermo del telefono e rievoca con nostalgia un’epoca musicale precedente alla centralità degli smartphone e dei social.
Il videoclip traduce il messaggio in immagini. Miley appare prima in un ambiente chiuso, accompagnata dai ballerini, poi la coreografia cresce fino a trasformarsi in una festa collettiva per le strade della città.
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“Una storia d’amore”
Il nuovo disco avrà anche una forte componente personale. In un’intervista di luglio con Daryl Hannah per Wonderland, Cyrus lo ha definito una storia d’amore: “This album is a love story, but love stories are never one-dimensional. They’re always layered” (“Questo album è una storia d’amore, ma le storie d’amore non sono mai unidimensionali. Sono sempre stratificate”).
La cantante, fidanzata con il musicista Maxx Morando, ha raccontato inoltre come negli ultimi lavori sia diventato centrale il tema di un amore più sereno: “A peaceful kind of love has become a theme across my last three records” (“Un amore sereno è diventato un tema ricorrente nei miei ultimi tre album”).
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Il ritorno sul palco
La nuova musica arriverà anche dal vivo. Cyrus sarà protagonista di due concerti all’Hollywood Bowl di Los Angeles, in programma il 16 e il 18 ottobre 2026, con MODEL/ACTRIZ come ospite speciale.
Saranno le sue prime grandi esibizioni da solista dalla partecipazione al Corona Capital di Città del Messico nel novembre 2022. “It’s been a while. The Hollywood Bowl is my favorite place to experience music and see my favorite artists” (“È passato un po’ di tempo. L’Hollywood Bowl è il mio posto preferito per vivere la musica e vedere i miei artisti preferiti”), ha scritto la cantante.
Il nuovo capitolo di Miley Cyrus parte dunque da Bass Persuades, tra nostalgia per un’epoca analogica, riflessioni sull’amore e un omaggio a Dolly Parton, prima dell’arrivo dell’album il 18 settembre.
Di seguito potete guardare il videoclip del singolo Bass Persuades.
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