Sta per arrivare il decimo album in studio della popstar, in uscita il 18 settembre per Atlantic Records. Il progetto arriva dopo Something Beautiful del 2025 e porta con sé anche il ricordo di Dolly Parton, madrina della cantante e figura per lei profondamente importante, scomparsa recentemente. A dare il via alla nuova era è il singolo intitolato come il disco, pubblicato il 3 settembre insieme a un videoclip firmato da Mert Alas Seguici su: Google Discover Fonti Preferite

Miley Cyrus è pronta a inaugurare una nuova fase della sua carriera con Bass Persuades, il suo decimo album in studio, in uscita il 18 settembre 2026 per Atlantic Records. Il progetto arriva dopo Something Beautiful del 2025 e porta con sé anche il ricordo di Dolly Parton, madrina della cantante e figura per lei profondamente importante, scomparsa recentemente. A dare il via alla nuova era è il singolo Bass Persuades, pubblicato il 3 settembre insieme a un videoclip firmato da Mert Alas (potete guardare il video in fondo a questo articolo). Il nuovo brano guarda agli anni Ottanta attraverso synth e sonorità dance-pop, ma affronta un tema molto contemporaneo: il rapporto sempre più stretto con smartphone e schermi. Cyrus invita infatti a mettere da parte il telefono, uscire dalla dimensione virtuale e tornare a ballare. Il ritornello insiste sul messaggio: “The kids don’t want to dance” (“I bambini non vogliono ballare”), prima dell’invito a “surrender to the night” (“abbandonarsi alla notte”).

Il nuovo album e l’influenza di Dolly Parton Il titolo del disco, Bass Persuades, nasce proprio dall’idea del potere esercitato dalla musica sulle persone. Quando ha annunciato l’album su Instagram, Cyrus ha scritto: “Music takes hold of us. We feel it, sing it, sometimes dance to it, let it out and carry on. It is powerful, vulnerable, sweet and strong” (“La musica si impossessa di noi. La sentiamo, la cantiamo, a volte ci balliamo, la liberiamo e andiamo avanti. È potente, vulnerabile, dolce e forte”). Nel progetto trova spazio anche il legame con Dolly Parton, che Cyrus ha sempre considerato una presenza fondamentale nella propria vita e carriera. Il comunicato dell’album definisce la cantante country una “profound influence” (“influenza profonda”) per Miley. Approfondimento Morte Dolly Parton, le reazioni sui social, da Beyoncé a Miley Cyrus

Bass Persuades, tra nostalgia e vita digitale Il primo singolo utilizza un immaginario anni Ottanta per parlare delle abitudini del presente. Cyrus canta di persone “glued” (“incollate”) allo schermo del telefono e rievoca con nostalgia un’epoca musicale precedente alla centralità degli smartphone e dei social. Il videoclip traduce il messaggio in immagini. Miley appare prima in un ambiente chiuso, accompagnata dai ballerini, poi la coreografia cresce fino a trasformarsi in una festa collettiva per le strade della città. Approfondimento Dolly Parton e Miley Cyrus sono parenti

“Una storia d’amore” Il nuovo disco avrà anche una forte componente personale. In un’intervista di luglio con Daryl Hannah per Wonderland, Cyrus lo ha definito una storia d’amore: “This album is a love story, but love stories are never one-dimensional. They’re always layered” (“Questo album è una storia d’amore, ma le storie d’amore non sono mai unidimensionali. Sono sempre stratificate”). La cantante, fidanzata con il musicista Maxx Morando, ha raccontato inoltre come negli ultimi lavori sia diventato centrale il tema di un amore più sereno: “A peaceful kind of love has become a theme across my last three records” (“Un amore sereno è diventato un tema ricorrente nei miei ultimi tre album”). Approfondimento Miley Cyrus, nuovo album e lancia il singolo Bass Persuades