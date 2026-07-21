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Tim Summer Hits 2026, i cantanti della seconda puntata

Musica

Matteo Rossini

©IPA/Fotogramma

Introduzione

Carlo Conti e Andrea Delogu presenteranno gli artisti attesi sul palco di Piazza del Popolo a Roma. Tra i cantanti annunciati troviamo Achille Lauro, Cristiano Malgioglio, Elettra Lamborghini, Emma, Noemi, Paola Iezzi, Rkomi, Rocco Hunt, Tormento e Tredici Pietro

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Quello che devi sapere

Tim Summer Hits 2026, la seconda puntata

Carlo Conti e Andrea Delogu saranno alla guida del secondo appuntamento dell’edizione 2026 di Tim Summer Hits. Il palco di Piazza del Popolo ospiterà alcuni dei grandi protagonisti della scena musicale italiana.

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Achille Lauro

Dopo il grande successo degli appuntamenti live di questo 2026, il prossimo anno Achille Lauro sarà protagonista di un’attesa tournée negli stadi italiani. Tra i suoi brani più amati ricordiamo Perdutamente, Amore disperato e Incoscienti giovani.

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Alex Britti

Il cantautore vanta una lunghissima carriera, tra le sue canzoni più popolari citiamo sicuramente Oggi sono io, Mi piaci e La vasca.

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Benji e Fede

Tra gli album più amati del duo, formato da Benjamin Mascolo e Federico Rossi, troviamo Siamo solo Noise, distribuito nel marzo del 2018. All’interno anche il singolo Moscow Mule.

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Cristiano Malgioglio

Il cantautore sta facendo ballare il pubblico con il nuovo brano Amore di contrabbando. Tra le sue canzoni più recenti Fernando e Rosa tormento.

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Elettra Lamborghini

A febbraio l’artista ha presentato Voilà in gara all’edizione 2026 del Festival di Sanremo. Tra i suoi brani ricordiamo anche Pem Pem, Mala e Mani in alto.

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Emma

In queste settimane la cantautrice è impegnata con la tournée estiva, tra gli appuntamenti più attesi spicca quello del 9 settembre all’Ippodromo Snai San Siro di Milano. Tra i suoi grandi successi citiamo Sarò libera, Arriverà l’amore e Occhi profondi.

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Ernia

Tra gli album più acclamati del rapper troviamo senza ombra di dubbio Gemelli, pubblicato nel giugno del 2020. All’interno anche il singolo Superclassico.

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Francesco Gabbani

Nel febbraio dello scorso anno il cantautore toscano ha lanciato il suo ultimo album Dalla tua parte contenente anche il brano Viva la vita presentato in gara al Festival di Sanremo.

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J-Ax

A ottobre J-Ax sarà protagonista di quattro concerti: due al Fabrique di Milano e altrettanti all’Atlantico di Roma. Nell’attesa, l’artista ha annunciato il suo nuovo album Vita morte miracoli su Instagram: “Da bambini volevamo prendere il mondo in mano, da grandi abbiamo capito quanto pesa”.

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LDA & Aka 7even

Dopo la partecipazione al Festival di Sanremo, a marzo i due artisti hanno pubblicato il joint album Poesie clandestine. A maggio LDA & Aka 7even hanno lanciato il brano Santa.

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Negramaro

I Negramaro, guidati dalla voce di Giuliano Sangiorgi, sono tra i gruppi più amati della scena discografica italiana. Tra i loro successi citiamo Mentre tutto scorre e Parlami d’amore.

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Nicolò Filippucci

A febbraio Nicolò Filippucci ha conquistato il primo posto nella categoria delle Nuove Proposte al Festival di Sanremo 2026.

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Noemi

Nel 2025 Noemi ha pubblicato il suo ultimo album Nostalgia contenente anche il brano Se t'innamori muori.

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Paola Iezzi

Quest’estate Paola Iezzi sta facendo ballare il pubblico con il suo nuovo singolo Stessa direzione. Tra i successi da solista ricordiamo Gli occhi del perdono e Lovenight.

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Raf

Nel febbraio di quest’anno l’artista ha presentato la canzone Ora e per sempre in gara al Festival di Sanremo.

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Rkomi

In autunno il cantautore sarà protagonista di cinque appuntamenti live al Fabrique di Milano. L’artista proporrà soltanto canzoni tratte da Dasein Sollen, Io in terra, Ossigeno e A Milano, quest’ultimo in arrivo nei prossimi mesi

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Rocco Hunt

Nel corso degli anni il rapper ha collezionato numero successi: da Vieni con me a Oh ma con Noemi passando per Wake up, Non litighiamo più e Musica italiana.

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Sayf

A febbraio Sayf ha fatto il suo debutto in gara con il brano Tu mi piaci tanto sul palco del Teatro Ariston in occasione della 76esima edizione del Festival di Sanremo.

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Tormento

A giugno il rapper ha pubblicato il singolo Fredda come l'inferno in collaborazione con Rkomi

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Tredici Pietro

Nell’aprile dello scorso anno Tredici Pietro ha lanciato l’album Non guardare giù.

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