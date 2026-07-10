ASPETTANDO LA DOPPIA FESTA PROSEGUE IL TOUR ESTIVO

Il 2027 segna il decennale di Occidentali’s Karma, il brano con cui Francesco Gabbani vinse il Festival di Sanremo dando il via ad un percorso costellato di successi entrati nell’immaginario collettivo.Con questi due concerti evento, Gabbani celebrerà questo importante anniversario con uno spettacolo unico, caratterizzato da un allestimento inedito e da una scaletta pensata per ripercorrere i momenti più significativi della sua carriera. Una grande festa della musica che renderà omaggio al cammino artistico che lo ha portato a diventare uno dei cantautori più apprezzati e amati del panorama italiano Le date sono prodotte da A1 Concerti. I biglietti sono già disponibili. Nel frattempo prosegue con grande successo il tour estivo, partito a metà giugno. Con la sua inconfondibile energia e la capacità di coniugare leggerezza e profondità, Francesco Gabbani continua a incontrare il pubblico in una serie di concerti che si trasformano in un vero e proprio racconto in musica, ripercorrendo le tappe più significative del suo percorso artistico. In scaletta convivono i brani più recenti, i grandi successi e le hit sanremesi che hanno fatto cantare e ballare il pubblico di tutta Italia, in un viaggio tra emozioni, storie e condivisione. Un percorso tra canzoni che continuano a evolversi e parole che, nel tempo, hanno conservato intatta la loro forza e il loro significato.



LE DATE DEL TOUR ESTIVO

10 luglio Genova, Arena del Mare

12 luglio Cervia, Piazza Garibaldi

15 luglio Peccioli, Anfiteatro Fonte Mazzola

16 luglio La Spezia, Piazza Europa

18 luglio Bari, Fiera del Levante

20 luglio Bibione, Piazzale Zenith

29 luglio Ancona, Flame Festival

31 luglio Ploaghe, Stadio di atletica leggera "Lello Baule"

01 agosto Edolo, Piazzale Foro Boario

19 agosto Presicce - Acquarica, Festival I Colori dell'Olio

22 agosto Tagliacozzo, Piazza Duca degli Abruzzi