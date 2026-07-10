L'artista toscano, nonché giudice di X Factor, ha annunciato due momenti celebrativi del suo storico album che si terranno a Firenze e a Milano rispettivamente il 17 e il 22 aprile 2027
Impegnato in tutta Italia con il suo tour estivo e preparandosi alla nuova edizione di X Factor che lo vedrà ancora nel ruolo di giudice, Francesco Gabbani annuncia a sorpresa Occidentali’s Party, due speciali appuntamenti nei palazzetti in programma il 17 aprile 2027 al Nelson Mandela Forum di Firenze e il 22 aprile 2027 all’Unipol Forum di Milano. Un atteso ritorno nei grandi spazi indoor dopo il successo dei suoi ultimi tour, per celebrare insieme al pubblico un traguardo speciale: i dieci anni di Occidentali’s Karma, brano col quale vinse il Festival di Sanremo.
ASPETTANDO LA DOPPIA FESTA PROSEGUE IL TOUR ESTIVO
Il 2027 segna il decennale di Occidentali’s Karma, il brano con cui Francesco Gabbani vinse il Festival di Sanremo dando il via ad un percorso costellato di successi entrati nell’immaginario collettivo.Con questi due concerti evento, Gabbani celebrerà questo importante anniversario con uno spettacolo unico, caratterizzato da un allestimento inedito e da una scaletta pensata per ripercorrere i momenti più significativi della sua carriera. Una grande festa della musica che renderà omaggio al cammino artistico che lo ha portato a diventare uno dei cantautori più apprezzati e amati del panorama italiano Le date sono prodotte da A1 Concerti. I biglietti sono già disponibili. Nel frattempo prosegue con grande successo il tour estivo, partito a metà giugno. Con la sua inconfondibile energia e la capacità di coniugare leggerezza e profondità, Francesco Gabbani continua a incontrare il pubblico in una serie di concerti che si trasformano in un vero e proprio racconto in musica, ripercorrendo le tappe più significative del suo percorso artistico. In scaletta convivono i brani più recenti, i grandi successi e le hit sanremesi che hanno fatto cantare e ballare il pubblico di tutta Italia, in un viaggio tra emozioni, storie e condivisione. Un percorso tra canzoni che continuano a evolversi e parole che, nel tempo, hanno conservato intatta la loro forza e il loro significato.
LE DATE DEL TOUR ESTIVO
10 luglio Genova, Arena del Mare
12 luglio Cervia, Piazza Garibaldi
15 luglio Peccioli, Anfiteatro Fonte Mazzola
16 luglio La Spezia, Piazza Europa
18 luglio Bari, Fiera del Levante
20 luglio Bibione, Piazzale Zenith
29 luglio Ancona, Flame Festival
31 luglio Ploaghe, Stadio di atletica leggera "Lello Baule"
01 agosto Edolo, Piazzale Foro Boario
19 agosto Presicce - Acquarica, Festival I Colori dell'Olio
22 agosto Tagliacozzo, Piazza Duca degli Abruzzi
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Miglior singolo di giugno è Retrò di Marsali che racconta un mondo distopico dove resistono solo due amanti per un ballo lungo una notte. Menzione speciale per Alessandra Tumolillo, Trilussa, Meribì, Freeeda, Giglio e Valentina Tioli. Tolta l'artista di Pescara, tutti gli altri brani, scelti tra oltre 300 ascolti, sono al secondo posto a pari merito. SELEZIONE E SCELTA DEI BRANI A CURA DI FABRIZIO BASSO