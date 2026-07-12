Addio a Peppino di Capri, oggi camera ardente e funerali. FOTO

Ultimo saluto al cantante morto l'11 luglio, pochi giorni prima di compiere 87 anni. Sull'isola di Capri è stata allestita la camera ardente, nella sala consiliare del Municipio. Dalle 17, la cerimonia funebre nella ex cattedrale di Santo Stefano
Ultimo saluto al cantante morto l'11 luglio, pochi giorni prima di compiere 87 anni. Sull'isola di Capri è stata allestita la camera ardente, nella sala consiliare del Municipio. Dalle 17, la cerimonia funebre nella ex cattedrale di Santo Stefano
Ultimo saluto al cantante morto l'11 luglio, pochi giorni prima di compiere 87...
Dal carisma di Kirk Douglas alla profondità di Ralph Fiennes: ripercorriamo i volti che hanno...
L'artista, uno degli italiani più amati nel mondo, si è spento nella sua isola l'11 luglio dopo...
Due volte vincitore del Festival di Sanremo e autore di decine di successi entrati nella storia...
Con oltre sessant'anni di carriera, due vittorie al Festival di Sanremo e il Premio alla Carriera...
In tour con il suo debutto alla regia nello spettacolo "La misteriosa scomparsa di W" di Stefano...
Il documentario “Don’t Look Back In Anger” sugli Oasis è atteso alla 83esima Mostra del Cinema di...