Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Addio a Peppino di Capri, oggi camera ardente e funerali. FOTO

Musica fotogallery
5 foto
©Ansa

Ultimo saluto al cantante morto l'11 luglio, pochi giorni prima di compiere 87 anni. Sull'isola di Capri è stata allestita la camera ardente, nella sala consiliare del Municipio. Dalle 17, la cerimonia funebre nella ex cattedrale di Santo Stefano

Seguici su:
Google Discover Fonti Preferite

Spettacolo: Ultime gallery

Addio a Peppino di Capri, oggi camera ardente e funerali. FOTO

Musica

Ultimo saluto al cantante morto l'11 luglio, pochi giorni prima di compiere 87...

5 foto

Odissea, gli attori che hanno interpretato Ulisse prima di Matt Damon

Cinema

Dal carisma di Kirk Douglas alla profondità di Ralph Fiennes: ripercorriamo i volti che hanno...

12 foto

Peppino di Capri, l’addio sui social di amici e colleghi. FOTO

Musica

L'artista, uno degli italiani più amati nel mondo, si è spento nella sua isola l'11 luglio dopo...

20 foto

Morte di Peppino di Capri, la storia del cantante di "Champagne". FOTO

Approfondimenti

Due volte vincitore del Festival di Sanremo e autore di decine di successi entrati nella storia...

13 foto

Morte Peppino di Capri, le canzoni e le frasi più belle dell'artista

Approfondimenti

Con oltre sessant'anni di carriera, due vittorie al Festival di Sanremo e il Premio alla Carriera...

13 foto

Video in evidenza

    Spettacolo: Ultime notizie

    Ambra Angiolini ospite a Stories, in onda domani alle 21 su Sky Tg24

    Spettacolo

    In tour con il suo debutto alla regia nello spettacolo "La misteriosa scomparsa di W" di Stefano...

    Festival di Venezia 2026, il documentario sugli Oasis verso la Mostra

    Cinema

    Il documentario “Don’t Look Back In Anger” sugli Oasis è atteso alla 83esima Mostra del Cinema di...

    AMA Music Festival, successo per l'undicesima edizione

    Matteo Rossini