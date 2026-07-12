Addio a Peppino di Capri, oggi camera ardente e funerali. FOTO

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"Oggi diamo l'addio a un'icona della musica italiana e anche internazionale. È un nostro concittadino che ha avuto sempre un legame stretto con la sua isola, non l'ha mai perso, sia lui che la sua famiglia e i suoi figli. Quindi oggi onoriamo la sua memoria e la sua arte che resta indelebile per sempre, perché ha veramente onorato l'anima di Capri", ha detto il sindaco di Capri, Paolo Falco, uscendo dalla camera ardente.

L'ULTIMA NOTA DI PEPPINO DI CAPRI. VIDEO