Cameriere, Champagne. L’eleganza eterna del sorriso di Di Capri

Peppino di Capri aveva un sorriso buono impresso sul viso, una piccola smorfia che lo faceva sorridere anche quando non sorrideva. Giù dal palco lo stesso signore anche lontano dal pianoforte. Elegante, sempre. Nella scelta delle parole, nei titoli dei pezzi, nel modo di stare sul palco, elegante così tanto da incastonare per sempre la bollicine di uno champagne dentro la malinconia di una storia finita
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