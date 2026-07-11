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Addio a Peppino di Capri, si è spento dopo una lunga malattia

Spettacolo
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Interprete della grande musica italiana, pianista raffinato, il cantante è scomparso nella sua amata isola, a villa Castiglione. I funerali si svolgeranno domani pomeriggio nell'ex cattedrale di Santo Stefano in piazzetta, a Capri

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È morto stamattina nella sua amata isola Peppino di Capri, avrebbe compiuto 87 anni tra pochi giorni, il prossimo 27 luglio. Si è spento dopo una lunga malattia. Ne dà notizia Il Mattino online. Interprete della grande musica italiana, pianista raffinato, la scia i figli Nico con la prima moglie e Edoardo e Daria con Giuliana Gagliardi.

I funerali si svolgeranno domani pomeriggio nell'ex cattedrale di Santo Stefano in piazzetta, a Capri. Peppino di Capri è stato uno degli ultimi grandi protagonisti della canzone italiana del Novecento, ha

attraversato oltre sessant'anni di musica, riuscendo a parlare a generazioni diverse senza mai rinunciare al proprio stile. 

La carriera

Giuseppe Faiella, questo il suo vero nome, era nato a Capri il 27 luglio del 1939 e il suo talento musicale fu precocissimo e segnò una carriera lunga e felice, che lo porto anche innumerevoli volte sul palco del festival di Sanremo che vinse due volte. Una carriera che aveva già raggiunto i vertici negli anni Sessanta segnata da alcuni grandi successi come Champagne, E mo e mo, Roberta, Let's Twist Again e St. Tropez Twist. Era nato del resto in una famiglia di musicisti e l'ultima apparizione in pubblico fu un anno fa quando, tra applausi e una standing ovation dalla platea di una serata in suo omaggio ha chiesto il microfono per cantare insieme con la band, i Capri Rockers capitanati dal figlio Edoardo Faiella, "Champagne" e "Il sognatore". 

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Sanremo Festival host and artistic director Amadeus (R) with Italian singer o Peppino Di Capri on stage at the Ariston theatre during the 73rd Sanremo Italian Song Festival, in Sanremo, Italy, 10 February 2023. The music festival will run from 07 to 11 February 2023. ANSA/RICCARDO ANTIMIANI

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