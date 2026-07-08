La particolare situazione è nata dopo le dichiarazioni del sindaco di Ferrara, Alan Fabbri, che aveva raccontato come Marilyn Manson avrebbe avuto un collegamento con il convento delle suore di San Vincenzo in occasione della serata del Ferrara Summer Festival. La notizia ha rapidamente attirato l’attenzione, anche per il contrasto tra la figura pubblica del musicista americano e il contesto religioso della struttura. In seguito al clamore mediatico generato dalla vicenda, le religiose hanno deciso di interrompere la collaborazione con il festival.

Il concerto dell’11 luglio 2026 in Piazza Ariostea rappresenta una delle tre tappe italiane del ritorno dell’artista americano, dopo il doppio sold-out registrato lo scorso anno nei palazzetti di Milano e Bergamo. Accanto all’interesse per lo spettacolo, però, nelle ultime settimane ha trovato spazio anche il dibattito nato attorno alla tradizionale collaborazione tra il festival e le religiose, struttura che negli anni è stata utilizzata come area backstage per gli artisti prima delle esibizioni.

L’arrivo di Marilyn Manson a Ferrara non è soltanto uno degli appuntamenti musicali più attesi dell’estate (di cui di seguito vedremo la possibile scaletta e i vari dettagli), ma è diventato anche il centro di una vicenda che ha coinvolto il Ferrara Summer Festival, il Comune e il convento delle suore di San Vincenzo.

L’appuntamento con Marilyn Manson è fissato per l’11 luglio 2026 al Ferrara Summer Festival, in Piazza Ariostea. La serata rientra nel ciclo di tre concerti italiani dell’artista, che sarà poi protagonista il 13 luglio alla Fiera del Levante di Bari e il 14 luglio all’Auditorium Parco della Musica di Roma, data già sold-out.

La notizia legata a Marilyn Manson ha però assunto una dimensione diversa proprio per il profilo dell’artista, noto per la sua immagine provocatoria e per una carriera spesso accompagnata da discussioni e polemiche.

Nel corso degli anni, secondo quanto ricordato dal primo cittadino, anche altri artisti avevano usufruito di questa possibilità. Tra questi sono stati citati gli Slipknot, gruppo che aveva utilizzato gli spazi del convento come backstage prima del concerto.

Le parole del sindaco dopo il passo indietro delle suore

Dopo la diffusione della notizia e l’attenzione ricevuta dalla vicenda, Alan Fabbri ha spiegato che le suore di San Vincenzo avevano comunicato la volontà di ritirarsi dal supporto al Ferrara Summer Festival e non soltanto dall’appuntamento con Marilyn Manson.

Il sindaco ha attribuito questa scelta a pressioni esterne, dichiarando: “A cuor leggero ho dichiarato alla stampa una particolare verità sul concerto di Marilyn Manson", ha scritto. "Tutti gli anni, in piazza Ariostea, gli artisti hanno potuto riposare (anche gli Slipknot) prima dell’esibizione nel backstage del palco, che per l’occasione è sempre stato il convento delle suore di San Vincenzo. Purtroppo, dopo tutta questa attenzione mediatica sulla notizia, le suore hanno comunicato di aver ricevuto ordini dall’alto, quindi immagino dalla Curia, di ritirarsi dal supporto per tutto il Ferrara Summer Festival e non solo per il concerto di Marilyn Manson. Dispiace e sono certo che le suore non abbiano colpe, e colgo l’occasione per ringraziarle per il grande aiuto offertoci in questi anni”, ha aggiunto il primo cittadino.

Fabbri ha inoltre espresso rammarico per la fine della collaborazione, sottolineando il valore simbolico che avrebbe avuto quella particolare situazione nel contesto della manifestazione.