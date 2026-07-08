Attesa per Marilyn Manson a Ferrara, tutto sul concerto (tra scaletta e caso delle suore)Musica ©IPA/Fotogramma
Dopo il grande riscontro ottenuto lo scorso anno con il doppio sold-out nei palazzetti di Milano e Bergamo, lo shock-rocker statunitense torna nel nostro Paese con una tournée che si preannuncia come la più ampia partecipazione italiana all’aperto mai affrontata nella sua carriera. Scopriamo tutti i dettagli del live dell'11 luglio al Ferrara Summer Festival, in Piazza Ariostea
L’arrivo di Marilyn Manson a Ferrara non è soltanto uno degli appuntamenti musicali più attesi dell’estate (di cui di seguito vedremo la possibile scaletta e i vari dettagli), ma è diventato anche il centro di una vicenda che ha coinvolto il Ferrara Summer Festival, il Comune e il convento delle suore di San Vincenzo.
Il concerto dell’11 luglio 2026 in Piazza Ariostea rappresenta una delle tre tappe italiane del ritorno dell’artista americano, dopo il doppio sold-out registrato lo scorso anno nei palazzetti di Milano e Bergamo. Accanto all’interesse per lo spettacolo, però, nelle ultime settimane ha trovato spazio anche il dibattito nato attorno alla tradizionale collaborazione tra il festival e le religiose, struttura che negli anni è stata utilizzata come area backstage per gli artisti prima delle esibizioni.
La particolare situazione è nata dopo le dichiarazioni del sindaco di Ferrara, Alan Fabbri, che aveva raccontato come Marilyn Manson avrebbe avuto un collegamento con il convento delle suore di San Vincenzo in occasione della serata del Ferrara Summer Festival. La notizia ha rapidamente attirato l’attenzione, anche per il contrasto tra la figura pubblica del musicista americano e il contesto religioso della struttura. In seguito al clamore mediatico generato dalla vicenda, le religiose hanno deciso di interrompere la collaborazione con il festival.
Il concerto di Ferrara: data, luogo e programma
L’appuntamento con Marilyn Manson è fissato per l’11 luglio 2026 al Ferrara Summer Festival, in Piazza Ariostea. La serata rientra nel ciclo di tre concerti italiani dell’artista, che sarà poi protagonista il 13 luglio alla Fiera del Levante di Bari e il 14 luglio all’Auditorium Parco della Musica di Roma, data già sold-out.
Per il pubblico di Ferrara, l’organizzazione prevede l’apertura delle porte alle 17:00. Alle 20:00 è previsto il concerto dei Vowws, mentre Marilyn Manson salirà sul palco alle 21:15.
La possibile scaletta dello spettacolo, sulla base dell’ultimo concerto del tour del 5 luglio alla Meo Arena di Lisbona, in Portogallo, comprende brani che attraversano diverse fasi della carriera del cantante. Tra i pezzi attesi figurano Disposable Teens, The Nobodies, The Dope Show, The Beautiful People ed Exit Wound, oltre alle cover di Sweet Dreams (Are Made Of This) degli Eurythmics e Personal Jesus dei Depeche Mode.
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Il convento di San Vincenzo e il retroscena sul backstage
Il punto centrale della vicenda ferrarese riguarda il ruolo svolto negli anni dal convento delle suore di San Vincenzo durante il Ferrara Summer Festival. La struttura, secondo quanto spiegato dal sindaco Alan Fabbri, era stata utilizzata come spazio backstage per gli artisti impegnati nei concerti di Piazza Ariostea, consentendo loro di riposare prima delle esibizioni. Non si trattava quindi di un soggiorno nel senso tradizionale del termine, ma di un supporto logistico collegato agli spettacoli.
Nel corso degli anni, secondo quanto ricordato dal primo cittadino, anche altri artisti avevano usufruito di questa possibilità. Tra questi sono stati citati gli Slipknot, gruppo che aveva utilizzato gli spazi del convento come backstage prima del concerto.
La notizia legata a Marilyn Manson ha però assunto una dimensione diversa proprio per il profilo dell’artista, noto per la sua immagine provocatoria e per una carriera spesso accompagnata da discussioni e polemiche.
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Le parole del sindaco dopo il passo indietro delle suore
Dopo la diffusione della notizia e l’attenzione ricevuta dalla vicenda, Alan Fabbri ha spiegato che le suore di San Vincenzo avevano comunicato la volontà di ritirarsi dal supporto al Ferrara Summer Festival e non soltanto dall’appuntamento con Marilyn Manson.
Il sindaco ha attribuito questa scelta a pressioni esterne, dichiarando: “A cuor leggero ho dichiarato alla stampa una particolare verità sul concerto di Marilyn Manson", ha scritto. "Tutti gli anni, in piazza Ariostea, gli artisti hanno potuto riposare (anche gli Slipknot) prima dell’esibizione nel backstage del palco, che per l’occasione è sempre stato il convento delle suore di San Vincenzo. Purtroppo, dopo tutta questa attenzione mediatica sulla notizia, le suore hanno comunicato di aver ricevuto ordini dall’alto, quindi immagino dalla Curia, di ritirarsi dal supporto per tutto il Ferrara Summer Festival e non solo per il concerto di Marilyn Manson. Dispiace e sono certo che le suore non abbiano colpe, e colgo l’occasione per ringraziarle per il grande aiuto offertoci in questi anni”, ha aggiunto il primo cittadino.
Fabbri ha inoltre espresso rammarico per la fine della collaborazione, sottolineando il valore simbolico che avrebbe avuto quella particolare situazione nel contesto della manifestazione.
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La posizione della Diocesi sulla vicenda
Alla ricostruzione del sindaco è seguita la replica della Diocesi, che ha precisato di non aver avuto un ruolo nella decisione delle religiose. L’istituzione ha affermato che “nella vicenda specifica non solo non c’entra, ma non ha proferito parola. Le Suore – ha sottolineato – sono perfettamente in grado, all’interno del loro Ordine e con i ‘loro’ superiori, di decidere per se stesse”.
Rispetto alla presenza di Marilyn Manson al Ferrara Summer Festival, la Diocesi ha poi spiegato che “è evidente che non la si ritiene una scelta che possa far crescere i nostri giovani e la nostra città ma, al contrario, contribuisce a incrementare una visione distorta delle relazioni umane e della ricerca del sacro”, scrive la Diocesi.
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Ferrara attende comunque il ritorno del rock
Nonostante la polemica che ha accompagnato l’avvicinamento al concerto, il centro dell’appuntamento resta la musica. Marilyn Manson arriverà in Piazza Ariostea per una delle date italiane più attese della sua tournée, con uno spettacolo costruito sui brani più rappresentativi della sua carriera e su una scaletta capace di unire passato e presente.
Ferrara si prepara quindi ad accogliere il ritorno dell’artista americano, mentre resta sullo sfondo il caso nato attorno al convento delle suore di San Vincenzo, diventato uno degli elementi più discussi legati all’edizione 2026 del Ferrara Summer Festival.
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