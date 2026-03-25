Bad Bunny chiede 465.000 $ di spese legali per causa copyright vinta

La vicenda ha origine da una disputa legale avviata da una casa discografica africana, accusata dai legali del cantante di aver cercato di ottenere un risarcimento economico non dovuto facendo leva sulla fama dell’artista

La difesa di Bad Bunny ha tuttavia ribadito sin dall’inizio che il campionamento era stato regolarmente autorizzato da un altro detentore dei diritti del brano originale, il produttore Lakizo, contestando quindi la legittimità delle pretese avanzate dalla controparte.

Al centro del contenzioso vi è l’utilizzo di un campionamento musicale. La società indipendente emPawa Africa, legata al compositore nigeriano Dera, aveva citato in giudizio Bad Bunny sostenendo che l’artista non avesse richiesto l’autorizzazione necessaria per impiegare un estratto del brano del 2019 Empty My Pocket nella canzone Enséñame a Bailar. Quest’ultima, inclusa nell’album Un Verano Sin Ti, aveva ottenuto una notevole visibilità, rimanendo per due settimane nella classifica Billboard Hot 100 nel 2022.

Dopo aver ottenuto una vittoria in tribunale in una disputa legata ai diritti d’autore, Bad Bunny torna al centro dell’attenzione non per la musica, ma per una richiesta economica significativa: il rimborso delle spese legali sostenute. La cifra avanzata dall’artista portoricano ammonta a 466.000 dollari e si inserisce nel contesto di una causa ormai archiviata, che aveva coinvolto Enséñame a Bailar, uno dei brani del celebre album Un Verano Sin Ti.

A seguito di questa conclusione, Bad Bunny e gli altri soggetti coinvolti nella difesa — tra cui Rimas Entertainment e The Orchard — hanno avanzato una richiesta formale affinché emPawa si faccia carico dei 465.612 dollari spesi per affrontare quello che viene definito un procedimento privo di fondamento.

La svolta nel procedimento è arrivata verso la fine del 2025, quando gli avvocati di emPawa Africa hanno deciso di abbandonare la causa, citando “differenze inconciliabili”. Questa decisione ha avuto conseguenze dirette sull’esito del contenzioso: all’inizio di marzo 2026, il giudice ha disposto l’archiviazione del caso per mancata prosecuzione.

Le accuse: una strategia per ottenere un accordo

Nel documento depositato lunedì 23 marzo 2026, i legali dell’artista non lasciano spazio a interpretazioni concilianti: “Questo caso non aveva fondamento sin dall’inizio e non avrebbe mai dovuto essere presentato”, si legge nella richiesta. “Invece, emPawa lo ha promosso e perseguito con aggressività, apparentemente nella speranza che la ricchezza, la notorietà e il desiderio di Bad Bunny di evitare spese legali e cattiva pubblicità consentissero a emPawa di ottenere un accordo multimilionario immeritato”.

Secondo la ricostruzione della difesa, la società africana avrebbe portato avanti il contenzioso nonostante fosse evidente che il campionamento fosse stato regolarmente autorizzato. Inoltre, viene sostenuto che emPawa avrebbe adottato diverse strategie per rallentare il procedimento, salvo poi ritirarsi nel momento cruciale della fase istruttoria.