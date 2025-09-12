Bad Bunny, ecco perché non ci saranno date del tour negli Stati Uniti

Bad Bunny ha scelto di non esibirsi negli Stati Uniti nell’imminente tour mondiale Debí Tirar Más Fotos, che partirà il 21 novembre nella Repubblica Dominicana e che si concluderà nel luglio 2026 in Belgio, perché teme che il suo pubblico di origine latina possa avere problemi con l’Ice, l’agenzia federale che si occupa del controllo della sicurezza delle frontiere e dell’immigrazione. Dopo la rielezione di Donald Trump come presidente, le espulsioni dei migranti hanno infatti subito un rafforzamento. In un’intervista alla rivista i-D Magazine, il rapper portoricano vincitore di tre Grammy Awards ha quindi risposto alla domanda sull’esistenza di una sua eventuale preoccupazione in merito alle deportazioni di massa di persone latinoamericane. “Cavolo, sinceramente sì”, ha detto il cantante, che secondo la società di rating Moody’s ha fatto aumentare dello 0,15% il pil nazionale di Porto Rico grazie ai 30 concerti della residency No Me Quiero Ir De Aquí in corso nel Paese dall’11 luglio al 14 settembre, con nove date riservate ai portoricani. “La gente degli Stati Uniti poteva venire qui a vedere lo spettacolo. Latini e portoricani degli Stati Uniti potevano anche viaggiare qui, o in qualsiasi parte del mondo”, ha aggiunto. Invece, “ci sono state molte ragioni per le quali non mi sono presentato negli Stati Uniti, e nessuna di queste era dovuta all’odio: mi sono esibito lì molte volte. Tutti [gli spettacoli] hanno avuto successo. Tutti sono stati magnifici. Mi è piaciuto entrare in contatto con i latinoamericani che vivono negli Stati Uniti”. Al contrario, proprio negli Stati Uniti, “c’era la questione del f*****g Ice, avrebbe potuto essere fuori [dal mio concerto]. Ed è qualcosa di cui stavamo parlando e che ci preoccupava molto”.