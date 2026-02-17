BRIT Awards 2026, Alex Warren si esibirà alla cerimonia di premiazione

Alex Warren ha confrmato la presenza: “Il Regno Unito è dove Ordinary ha riscosso i primi successi e cambiato la mia vita lo scorso anno. Sono davvero grato per tutto l'amore dei miei fan lì e non vedo l'ora di esibirmi per la prima volta sul palco dei BRITs"
Alex Warren, nominato Best New Artist, alla 68esima edizione dei Grammy Awards, si esibirà ai BRIT Awards 2026. La cerimonia di premiazione, condotta da Jack Whitehall per la sesta volta, si svolgerà sabato 28 febbraio alla Co-op Live arena di Manchester.
brit awards 2026, sul palco alex warren
L’organizzazione dei BRIT Awards ha annunciato la presenza di Alex Warren alla cerimonia di premiazione in programma il 28 febbraio. Il cantante, vincitore della statuetta Best New Artist agli MTV Video Music Awards 2025 e nominato per la prima volta ai Grammy Awards 2026 (FOTO), ha conquistato le classifiche con il brano Ordinary, certificato triplo disco di platino nel Regno Unito. La canzone ha anticipato l’uscita dell’album You'll Be Alright, Kid, arrivato al quinto posto della classifica US Billboard 200.
Alex Warren ha dichiarato: “Il Regno Unito è dove Ordinary ha riscosso i primi successi e cambiato la mia vita lo scorso anno. Sono davvero grato per tutto l'amore dei miei fan lì e non vedo l'ora di esibirmi per la prima volta sul palco dei BRITs”. Inoltre, Alex Warren concorrerà per la statuetta International Song of the Year. Attesi sul palco anche Harry Styles, Olivia Dean, EJAE, Audrey Nuna e REI AMI, il gruppo Wolf Alice, Mark Ronson e Rosalía.
Approfondimento
Olivia Dean e Lola Young guidano le candidature con cinque nomination a testa, subito dopo Sam Fender a quota quattro. Tre candidature per Lily Allen, Wolf Alice, Dave, Fred Again e Jim Legxacy. Tra gli arti nominati anche Jade, Sabrina Carpenter, Chappell Roan, Raye, Lady Gaga e Taylor Swift.
Robbie Williams detiene il ricordo di vittorie con tredici statuette: quattro come British Male Solo Artist, tre nelle categorie British Single of the Year e British Video of the Year, una come British Song of Twenty Five Year, Icon Award e Outstanding Contribution to Music. A seguire Adele a quota dodici e i Coldplay con nove statuette.
Approfondimento
©IPA/Fotogramma
