BRIT Awards 2026, Alex Warren si esibirà alla cerimonia di premiazione

brit awards 2026, sul palco alex warren

L’organizzazione dei BRIT Awards ha annunciato la presenza di Alex Warren alla cerimonia di premiazione in programma il 28 febbraio. Il cantante, vincitore della statuetta Best New Artist agli MTV Video Music Awards 2025 e nominato per la prima volta ai Grammy Awards 2026 (FOTO), ha conquistato le classifiche con il brano Ordinary, certificato triplo disco di platino nel Regno Unito. La canzone ha anticipato l’uscita dell’album You'll Be Alright, Kid, arrivato al quinto posto della classifica US Billboard 200.

Alex Warren ha dichiarato: “Il Regno Unito è dove Ordinary ha riscosso i primi successi e cambiato la mia vita lo scorso anno. Sono davvero grato per tutto l'amore dei miei fan lì e non vedo l'ora di esibirmi per la prima volta sul palco dei BRITs”. Inoltre, Alex Warren concorrerà per la statuetta International Song of the Year. Attesi sul palco anche Harry Styles, Olivia Dean, EJAE, Audrey Nuna e REI AMI, il gruppo Wolf Alice, Mark Ronson e Rosalía.