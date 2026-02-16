L'artista britannica è stata fotografata nel pomeriggio del 14 febbraio 2026, all’uscita del ristorante Il Bolognese, noto locale romano. Per proteggersi dalle temperature rigide, la cantante aveva avvolto una sciarpa Burberry attorno al capo. All’esterno la attendeva una limousine parcheggiata lungo il marciapiede

La presenza di Adele tra le vie del centro storico di Roma ha letteralmente mandato in visibilio i fan della popstar inglese. L'artista ha attirato l’attenzione di curiosi ed estimatori durante il suo soggiorno nella Capitale.

A completare l’outfit, un cappellino e una borsa a tracolla in pelle, entrambi nella nuance raffinata del nero. Questi due accessori non sono stati scelti soltanto per esigenze di stile: di certo hanno contribuito a mantenere un profilo discreto durante la permanenza romana, schermandola da occhi indiscreti, paparazzi e via dicendo.

L’artista, celebre voce di Someone like you, ha scelto un abbigliamento sobrio ma ricercato: un trench nero sopra jeans blu a zampa, un maglione bianco e sneakers bianche.

La sceneggiatura è firmata dallo stesso Ford e si ispira al romanzo Un grido fino al cielo di Anne Rice. Accanto ad Adele, scelta personalmente dal regista per questa nuova avventura cinematografica, prenderanno parte al progetto numerosi interpreti: Nicholas Hoult, Aaron Taylor-Johnson, Ciarán Hinds, George MacKay, Mark Strong, Colin Firth, Paul Bettany, Owen Cooper, Hunter Schafer, Thandiwe Newton, Theodore Pellerin, Daryl McCormack, Cassian Bilton, Hauk Hannemann e Lux Pascal, sorella di Pedro Pascal.

Le riprese di Cry to Heaven hanno preso ufficialmente il via lo scorso 19 gennaio. Il film, primo lavoro cinematografico di Tom Ford nell’arco di un decennio, sarà girato tra Roma e Caserta e vedrà coinvolto un cast internazionale di primo piano. La produzione si estenderà per un totale di 9 settimane.

Adele, dalle origini londinesi al successo globale

La cantante Adele, nome completo Adele Laurie Blue Adkins, è considerata una delle voci più autorevoli e riconoscibili del pop contemporaneo. Nata a Londra il 5 maggio 1988, si è imposta come figura di riferimento del cosiddetto “soul bianco” britannico, spesso accostata a Duffy e Amy Winehouse. Dopo la formazione alla BRIT School di Croydon, ha debuttato nel 2008 con l’album 19, lavoro dal carattere intimo e confessionale che ha convinto pubblico e critica, arrivando fino al primo posto delle classifiche britanniche.

La consacrazione internazionale è giunta con 21 nel 2011, sostenuto da brani come Rolling in the Deep e Someone like you. Il disco ha dominato le classifiche mondiali, stabilendo record di vendita e trasformando Adele in un fenomeno globale, capace di unire scrittura autobiografica e una vocalità potente, definita da mezzosoprano drammatico.