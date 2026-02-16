L'artista britannica è stata fotografata nel pomeriggio del 14 febbraio 2026, all’uscita del ristorante Il Bolognese, noto locale romano. Per proteggersi dalle temperature rigide, la cantante aveva avvolto una sciarpa Burberry attorno al capo. All’esterno la attendeva una limousine parcheggiata lungo il marciapiede
La presenza di Adele tra le vie del centro storico di Roma ha letteralmente mandato in visibilio i fan della popstar inglese. L'artista ha attirato l’attenzione di curiosi ed estimatori durante il suo soggiorno nella Capitale.
L'artista si trova a Roma per partecipare alle riprese di Cry to Heaven, nuova produzione cinematografica diretta dallo stilista e regista Tom Ford. L’arrivo di Adele nella città eterna segna un momento significativo, trattandosi del suo esordio come attrice in un progetto che rappresenta anche il ritorno dietro la macchina da presa di Tom Ford dopo dieci anni.
Fotografata nel pomeriggio di sabato 14 febbraio 2026, all’uscita del ristorante Il Bolognese, noto locale romano, negli scatti (che potetet guardare in fondo a questo articolo) si vede la star che, per proteggersi dalle temperature rigide, avvolge una sciarpa Burberry attorno al capo. All’esterno la attendeva una limousine parcheggiata lungo il marciapiede.
Un look sobrio ma super chic
L’artista, celebre voce di Someone like you, ha scelto un abbigliamento sobrio ma ricercato: un trench nero sopra jeans blu a zampa, un maglione bianco e sneakers bianche.
A completare l’outfit, un cappellino e una borsa a tracolla in pelle, entrambi nella nuance raffinata del nero. Questi due accessori non sono stati scelti soltanto per esigenze di stile: di certo hanno contribuito a mantenere un profilo discreto durante la permanenza romana, schermandola da occhi indiscreti, paparazzi e via dicendo.
Anche le pagine fan dedicate all’interprete di Hello hanno rapidamente diffuso le immagini del suo arrivo in Italia, rilanciando gli scatti che la ritraggono per le strade della città.
Il progetto cinematografico di Tom Ford
Le riprese di Cry to Heaven hanno preso ufficialmente il via lo scorso 19 gennaio. Il film, primo lavoro cinematografico di Tom Ford nell’arco di un decennio, sarà girato tra Roma e Caserta e vedrà coinvolto un cast internazionale di primo piano. La produzione si estenderà per un totale di 9 settimane.
La sceneggiatura è firmata dallo stesso Ford e si ispira al romanzo Un grido fino al cielo di Anne Rice. Accanto ad Adele, scelta personalmente dal regista per questa nuova avventura cinematografica, prenderanno parte al progetto numerosi interpreti: Nicholas Hoult, Aaron Taylor-Johnson, Ciarán Hinds, George MacKay, Mark Strong, Colin Firth, Paul Bettany, Owen Cooper, Hunter Schafer, Thandiwe Newton, Theodore Pellerin, Daryl McCormack, Cassian Bilton, Hauk Hannemann e Lux Pascal, sorella di Pedro Pascal.
Un debutto atteso
Per Adele, l’impegno in Cry to Heaven rappresenta il debutto assoluto sul grande schermo. La scelta di Tom Ford di includerla nel cast conferma la volontà di arricchire il progetto con personalità provenienti da ambiti differenti dello spettacolo.
Con nove settimane complessive di lavorazione e un insieme di interpreti di rilievo internazionale, il film si prepara a diventare uno degli appuntamenti più osservati della stagione cinematografica, mentre Roma si conferma ancora una volta scenario privilegiato per le grandi produzioni.
Adele, dalle origini londinesi al successo globale
La cantante Adele, nome completo Adele Laurie Blue Adkins, è considerata una delle voci più autorevoli e riconoscibili del pop contemporaneo. Nata a Londra il 5 maggio 1988, si è imposta come figura di riferimento del cosiddetto “soul bianco” britannico, spesso accostata a Duffy e Amy Winehouse. Dopo la formazione alla BRIT School di Croydon, ha debuttato nel 2008 con l’album 19, lavoro dal carattere intimo e confessionale che ha convinto pubblico e critica, arrivando fino al primo posto delle classifiche britanniche.
La consacrazione internazionale è giunta con 21 nel 2011, sostenuto da brani come Rolling in the Deep e Someone like you. Il disco ha dominato le classifiche mondiali, stabilendo record di vendita e trasformando Adele in un fenomeno globale, capace di unire scrittura autobiografica e una vocalità potente, definita da mezzosoprano drammatico.
Record, premi e riconoscimenti
Il percorso artistico e commerciale di Adele è proseguito con 25, che nel solo mercato statunitense ha superato i tre milioni di copie vendute nella prima settimana, segnando un primato storico nell’era moderna dell’industria discografica. Nel 2021 è arrivato 30, progetto maturo e introspettivo che ha riaffermato il ruolo centrale dell’artista nello scenario musicale internazionale.
Con circa 120 milioni di dischi venduti nel mondo, Adele figura tra le interpreti di maggiore successo del XXI secolo. Nel 2013 ha conquistato il Premio Oscar per la migliore canzone originale grazie a Skyfall, tema dell’omonimo film della saga di James Bond, e nello stesso anno è stata nominata Membro dell’Ordine dell’Impero Britannico, riconoscimento che ha suggellato una carriera già entrata nella storia della musica pop.
Il 28 gennaio 2008 veniva pubblicato l’esordio discografico dell’artista britannica, titolato 19. La cantante, che ha battuto tutti i record di vendita degli ultimi anni, ha finora all’attivo quattro album in studio, ha vinto numerosi Grammy e vanta anche un Oscar per la canzone Skyfall